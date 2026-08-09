Aragón convierte los puntos de observación en espacios de ciencia, cultura y ocio para vivir el eclipse

Folletos de programación del POGA de Épila. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro Puntos Oficiales de Observación del Gobierno de Aragón (POGA), que abrirán sus puertas este lunes, no serán únicamente lugares desde los que contemplar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto. El Ejecutivo autonómico los ha concebido también como espacios de ciencia, cultura y ocio, con una amplia propuesta de actividades durante tres jornadas que incluirá conferencias de especialistas, proyecciones audiovisuales, actividades para todos los públicos, zonas de restauración y reparto gratuito de gafas homologadas para la observación segura del fenómeno.

Las personas que acudan a los puntos oficiales encontrarán mucho más que un lugar desde el que observar el cielo: podrán asistir a conferencias, ver documentales, seguir la programación especial del eclipse en pantallas gigantes, disfrutar de propuestas culturales y acceder a todos los servicios necesarios para pasar la jornada con comodidad y seguridad.

Los espacios de MotorLand Aragón, Calamocha y Épila dispondrán de grandes carpas de 1.000 metros cuadrados para ofrecer sombra y comodidad a los asistentes, mientras que Javalambre contará con una carpa en el sector Sabina. Los cuatro emplazamientos dispondrán de pantallas de gran formato en las que se podrá seguir, entre las 10.00 y las 22.00 horas, una programación especial durante los días 10, 11 y 12 de agosto.

Los contenidos combinarán divulgación científica, astronomía, patrimonio, gastronomía, cultura y recomendaciones de seguridad para disfrutar del fenómeno.

TRES DOCUMENTALES VINCULADOS CON LA ASTRONOMÍA

El martes, a las 21.50 horas, se proyectará 'Cazando lo Invisible', una producción de Sintregua Comunicación dirigida por Mirella R. Abrisqueta que propone un viaje por algunos de los principales centros internacionales de investigación dedicados a desvelar los misterios de la materia y la energía oscuras, con paradas en el CERN, el Laboratorio del Gran Sasso, la Antártida, el Observatorio Astrofísico de Javalambre y el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

El miércoles 12, a las 13.00 horas, será el turno de 'Mirando al Cosmos', un recorrido por la historia de la observación del cielo, desde la arqueoastronomía hasta la investigación que se desarrolla actualmente en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, vinculando patrimonio, historia y ciencia a través del legado del científico aragonés Francisco Martínez Zarzoso.

Ese mismo día, a las 17.00 horas, se proyectará 'España bajo el eclipse total', una producción de Somadrome Films para Odisea que muestra cómo España se prepara para vivir uno de los fenómenos astronómicos más importantes del último siglo, con un enfoque divulgativo y espectaculares imágenes.

CONFERENCIAS

La programación audiovisual se completará con conferencias presenciales impartidas por especialistas en los distintos puntos de observación.En MotorLand-Alcañiz, Juan Carlos Peguero explicará las claves del eclipse total en la conferencia 'Aragón bajo la sombra', mientras que Guillermo García-Burguera abordará la relación entre astronomía y transición energética en 'Del Big Bang al Big Green Future'.

En Calamocha, Raúl Magallón ofrecerá dos sesiones de 'Lo que puedes aprender de un eclipse', en las que acercará al público al conocimiento del Sol y la Luna y a la historia científica de estos fenómenos.

Gabriel Funes impartirá en Javalambre las conferencias Teruel, un mirador excepcional al Eclipse de Sol de 2026 y 90 segundos, el Eclipse del Siglo en Aragón, centradas en las características del fenómeno y en las oportunidades que representa para el territorio.

Jesús Marcelo Martín expondrá en Épila cómo la inteligencia artificial y la simulación computacional permiten predecir con enorme precisión los eclipses solares y otros fenómenos astronómicos.

ECLIPSE GARANTIZADO

Además de la observación directa del eclipse, los asistentes podrán seguir la cobertura especial preparada por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). Las pantallas instaladas en los POGA ofrecerán contenidos sobre gastronomía, historia, patrimonio y espacios naturales de Aragón, además de conexiones en directo con los informativos y programas especiales dedicados al fenómeno.

Incluso si las condiciones meteorológicas dificultaran la observación directa desde alguno de los puntos oficiales, Aragón TV garantizará el seguimiento del eclipse mediante conexiones desde diferentes lugares del territorio para que los visitantes puedan vivir en todo caso este acontecimiento histórico.

Los cuatro espacios han sido preparados para que los visitantes puedan permanecer durante toda la jornada en condiciones de comodidad y seguridad. Los asistentes dispondrán de servicios adaptados a cada ubicación, con cafeterías, food trucks o barras habilitadas para la ocasión, además de aseos distribuidos por los recintos, puntos de asistencia sanitaria, zonas de atención al público y espacios reservados para los servicios operativos desplegados durante el evento.

GAFAS HOMOLOGADAS GRATUITAS EN TODOS LOS POGA

La seguridad constituye uno de los pilares de la organización del evento. El Gobierno de Aragón entregará gratuitamente gafas homologadas para la observación solar a todas las personas que hayan reservado previamente su plaza a través de la página web de Turismo de Aragón.

Cada visitante recibirá además un folleto informativo con recomendaciones para disfrutar del eclipse de forma segura, con consejos prácticos para preparar la jornada, protegerse del calor, mantenerse hidratado, respetar las indicaciones del personal de organización y utilizar correctamente las gafas homologadas.

Durante toda la programación audiovisual se emitirán también mensajes de autoprotección y recordatorios sobre las principales medidas de seguridad para la observación del fenómeno.

La programación organizada por el Gobierno de Aragón se complementará con las actividades diseñadas por los municipios anfitriones, que han preparado propuestas durante varios días para convertir el eclipse en una celebración vinculada a la cultura, la música, el patrimonio y la astronomía.

Calamocha acogerá el festival 'El Sol se apaga, Calamocha se enciende', con actuaciones musicales desde las 18.00 hasta las 08.00 horas, además de un servicio especial de autobuses lanzadera entre el municipio y el punto de observación.

Javalambre ampliará su programación con actividades infantiles, hinchables, rutas senderistas, sesiones de DJ, fiesta de la espuma, conciertos, una velada astronómica, música clásica tras el eclipse y observación de las Perseidas durante la noche. Épila organizará observaciones astronómicas previas desde Calatorao, visitas guiadas a Rueda de Jalón y al casco urbano de Épila, actuaciones musicales, tardeo y conciertos después del eclipse.

EL ASTRONAUTA DE LA NASA DONALD PETTIT, EN ALCAÑIZ

Entre las actividades más destacadas de la programación figura la conferencia que ofrecerá en Alcañiz el astronauta de la NASA Donald Pettit, uno de los veteranos de la exploración espacial, que participará el 11 de agosto en un encuentro abierto al público en el Anfiteatro Pui Pinos, con traducción simultánea al español.

A esta programación se suman las actividades preparadas por otros puntos locales de observación. Cariñena celebrará conciertos, propuestas gastronómicas, food trucks, hinchables, una zona de telescopios y autobuses gratuitos, además del Concurso Fotográfico Eclipse Solar 2026, organizado junto a la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza para documentar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas.

En Ariza, la programación incluirá conferencias sobre mitología de las constelaciones, conciertos temáticos y sesiones divulgativas sobre observación segura del eclipse.