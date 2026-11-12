Aragón destina casi 9 millones de euros a mejorar la formación y las competencias de los trabajadores ocupados

Archivo - INAEM, oficina de Empleo de Ranillas. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), ha destinado 8.983.840 euros al Plan WAVE PLUS Ocupados, con el objetivo de actualizar las competencias laborales y mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad.

La convocatoria financiará programas de Formación Profesional para el Empleo destinados a adaptar la cualificación de los trabajadores a las nuevas necesidades del tejido productivo aragonés, con especial presencia de especialidades de carácter tecnológico.

El director gerente del INAEM, Agustín García Inda, ha destacado que el objetivo es que las políticas de empleo se anticipen a las transformaciones que ya se están produciendo en el mercado laboral. "Debemos actuar antes, anticiparnos a los cambios y dar a quienes ya están trabajando las herramientas necesarias para seguir creciendo profesionalmente. Con casi nueve millones de euros, el INAEM hace una apuesta muy clara: que la transformación tecnológica genere oportunidades para nuestros trabajadores y competitividad para nuestras empresas", ha señalado.

La convocatoria permitirá financiar tanto programas de formación sectoriales como transversales. Para cada uno de estos dos grandes bloques se contempla inicialmente una dotación de 4.491.920 euros. En el ámbito sectorial se incluyen formación vinculada a agricultura e industrias alimentarias; comercio y marketing; edificación y obra civil; hostelería y turismo; química, energía y medioambiente; metal, industria e instalaciones; servicios sociales; y transporte y logística.

ANTICIPARSE A LAS NUEVAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL

El Plan WAVE PLUS Ocupados parte de la necesidad de adaptar la formación de los trabajadores a un entorno productivo en plena transformación. La digitalización de los procesos, la incorporación de nuevas tecnologías y la aparición de nuevos perfiles profesionales están modificando las competencias demandadas por las empresas y haciendo cada vez más necesaria la actualización permanente de conocimientos.

En este sentido, el director gerente del INAEM ha subrayado que "queremos preparar a Aragón para liderar los cambios que ya están transformando el mercado laboral. La digitalización, las nuevas tecnologías y los nuevos perfiles profesionales plantean nuevos retos, pero sobre todo abren nuevas oportunidades".

Por ello, ha añadido, "nuestra obligación es conseguir que los trabajadores aragoneses estén preparados para aprovecharlas y que ese avance se traduzca también en mayor competitividad para nuestras empresas".

El Gobierno de Aragón refuerza así una política de formación orientada no solo a mejorar la empleabilidad, sino también a dar respuesta a los perfiles profesionales que demandan las empresas, avanzar en competencias digitales y contribuir a un mercado laboral más dinámico y preparado para las necesidades presentes y futuras del tejido productivo. Son objetivos expresamente recogidos en la convocatoria publicada en el BOA.

UNA CONVOCATORIA PARA 2026 Y 2027

Los 8.983.840 euros de la convocatoria tienen carácter plurianual. Un total de 5.390.304 euros corresponde al ejercicio 2026 y otros 3.593.536 euros al ejercicio 2027. Las acciones están financiadas con fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social y transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón conforme a lo acordado por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán ser beneficiarias, conforme a los requisitos establecidos en la Orden, las entidades locales y las entidades privadas de formación cuyos centros estén acreditados o inscritos en los registros correspondientes. Las acciones podrán impartirse de manera presencial o mediante teleformación en las condiciones fijadas por la convocatoria.

Con la publicación de esta convocatoria, el Ejecutivo autonómico avanza en su objetivo de conectar las políticas activas de empleo con las necesidades reales del tejido productivo, reforzando la cualificación de quienes ya están trabajando y favoreciendo que la transformación tecnológica se traduzca en más capacidades profesionales, mayor empleabilidad y mayor competitividad para las empresas aragonesas.