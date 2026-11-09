Aragón destinará 13,6 millones de euros a compensar el aumento de los costes de fertilizantes y energía en el campo

Archivo - Agricultura abona 4,4 millones en ayudas Netx Generation para modernizar el sector agrario - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón destinará 13.632.077,79 euros a ayudas de emergencia para compensar parcialmente las pérdidas económicas de agricultores y ganaderos derivadas del incremento de los costes de los fertilizantes y de la energía ocasionado por la crisis en Oriente Próximo. El Consejo de Gobierno autorizó el pasado miércoles el gasto y la convocatoria de estas subvenciones.

De la dotación total, 9.088.051,86 euros corresponden a fondos propios del Gobierno de Aragón y 4.544.025,93 euros proceden de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Estas ayudas se enmarcan en las medidas extraordinarias establecidas por la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Próximo, que ha provocado un aumento de los precios de los fertilizantes y de los productos energéticos utilizados en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El director general de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, Carlos Calvo, ha señalado que "uno de los principales objetivos de esta orden es simplificar la tramitación y agilizar la llegada de las ayudas al sector" y que "la ayuda se entenderá solicitada con la presentación de la solicitud única de la PAC 2026", realizando la Administración de oficio las comprobaciones necesarias a partir de la información disponible.

"El pago se realizará mediante la transferencia de la cuenta bancaria comunicada y validada para esas ayudas agrarias en la PAC 2026, una vez que esté resuelta la convocatoria y, claro, cumplidos los trámites previstos en la orden".

"Con esta convocatoria el Gobierno de Aragón refuerza su apoyo al sector agrario ante el incremento extraordinario de los costes de producción y facilita que las ayudas puedan llegar a los profesionales del campo con una tramitación creemos que sencilla y sin generar nuevas cargas administrativas", ha recalcado Calvo.

TRES LÍNEAS DE SUBVENCIONES

La convocatoria establece tres líneas de subvenciones en función del tipo de explotación: 10 euros por hectárea para superficies de cultivos de secano; 21 euros por hectárea para superficies de cultivos de regadío y 10 euros por unidad de ganado mayor (UGM) para explotaciones de ganadería extensiva de bovino, ovino y caprino, así como para la apicultura.

Para calcular estas ayudas, la orden establece distintas equivalencias según el tipo de explotación. Cada hembra reproductora de ovino o caprino equivale a 0,1 UGM; cada hembra reproductora de bovino, a 0,8 UGM; y cada colmena, a 0,1 UGM. Sobre estas equivalencias se aplicará la ayuda de 10 euros por UGM.

Para las superficies agrícolas se tendrán en cuenta las hectáreas admisibles declaradas en la Solicitud Única de la PAC 2026, tanto de secano como de regadío, excluidos los barbechos y los pastos.

La orden establece un máximo de 300 unidades subvencionables por explotación, entre superficies agrícolas y unidades de ganado mayor. Cuando una explotación reúna distintos tipos de unidades subvencionables, se tendrán en cuenta en primer lugar aquellas con mayor importe unitario. No se concederán ayudas cuyo importe calculado sea inferior a 100 euros.

BENEFICIARIOS Y TRAMITACIÓN

Las ayudas están dirigidas a personas físicas y jurídicas titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas ubicadas total o parcialmente en Aragón que hayan presentado la Solicitud Única de la PAC 2026 y cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre las condiciones para acceder a ellas figura estar dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social por el ejercicio de la actividad agraria o ser titular de una explotación agraria prioritaria. En el caso de sociedades y entidades, se aplicarán los requisitos específicos previstos en la orden.No será necesario presentar una nueva solicitud, ya que la tramitación se realizará a partir de la información recogida en la PAC 2026, que permitirá identificar las explotaciones que cumplen los requisitos y calcular las cantidades correspondientes.

Tras la autorización del Consejo de Gobierno, está previsto que la orden de convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Aragón el próximo 9 de noviembre, cuando entrará en vigor y se podrán consultar todos los requisitos y condiciones de estas ayudas.