Aragón destinará más de 700.000 euros al programa 'Abierto por Vacaciones' para facilitar la conciliación y la inclusión

El presidente Azcón, en su visita al CPEE Jean Piaget de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón prevé destinar este verano más de 700.000 euros al impulso del programa 'Abierto por Vacaciones', que llegará a 104 centros públicos de la comunidad autónoma y atenderá a unos 4.500 alumnos durante las vacaciones escolares, facilitando así la conciliación y la inclusión.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, han visitado el Centro Público de Educación Especial Jean Piaget de Zaragoza este jueves para conocer el desarrollo del programa 'Abierto por Vacaciones'.

Han estado acompañados por el director general de Política Educativa, Ordenación, Equidad y Formación, José Luis Ferrando, y por el equipo directivo del centro, que ha mostrado el funcionamiento de las actividades organizadas durante el periodo estival.

Esta iniciativa facilita la conciliación de las familias durante los periodos no lectivos y garantiza la continuidad de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

"Hablamos de un proyecto que no solamente cuida a los niños y a las niñas, sino que permite que durante este tiempo sigan teniendo la asistencia que requieren, no solamente desde el punto de vista de la actividad lúdica o desde el punto de vista de la actividad educacional, sino que también tengan la asistencia, especialmente en proyectos en colegios de educación especial", ha destacado Azcón.

104 CENTROS EN ARAGÓN

Este verano, el programa alcanza 104 centros públicos de Aragón --99 colegios de Educación Infantil y Primaria y cinco centros de Educación Especial-- y prevé atender a alrededor de 4.500 alumnos.Este año, con el incremento de solicitudes registrado para el periodo estival, hay previsto un gasto de más de 700.000 euros, lo que permitirá reforzar los recursos destinados a monitores, personal de atención especializada, comedor para alumnado y profesionales, fisioterapia, transporte adaptado, técnicos auxiliares de cuidados y otros apoyos dirigidos al alumnado con mayores necesidades.

"El Gobierno de Aragón invierte 700.000 euros en poder contratar todo lo que es necesario. Todo lo que es necesario no solamente son los monitores, sino que también es el transporte adaptado, son fisios, son todas las necesidades desde el comedor hasta las necesidades que requieren para las actividades del día a día", ha explicado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha subrayado que 'Abierto por Vacaciones' no solamente es que los niños y que las niñas "lo puedan pasar bien en verano, es un proyecto fundamental de conciliación para las familias".

CPEE JEAN PIAGET

El CPEE Jean Piaget es uno de los centros de referencia del programa y participa en él desde hace cerca de veinte años. Este verano atiende a 114 alumnos, la cifra más alta de su historia, procedentes de centros públicos y concertados de Educación Especial de Zaragoza.

Las actividades incluyen piscina, juegos, música, paseos, propuestas de ocio adaptadas y actividades en el entorno comunitario, todas ellas desarrolladas siguiendo la metodología habitual del centro, basada en la planificación centrada en la persona.

El programa se desarrolla de lunes a viernes, de 9.00 a 16.00 horas, e incorpora comedor, transporte adaptado, fisioterapia y atención sanitaria gracias a un equipo formado por monitores especializados, personal sanitario y fisioterapeutas.