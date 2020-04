Aragón dispone de 1.476 millones de euros de liquidez para hacer frente a la COVID-19

Se crea el concepto presupuestario COVID-19 y "no hay ninguna cortapisa" para gastar todo lo necesario

ZARAGOZA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón dispone de una liquidez de hasta 1.476 millones de euros para hacer frente a todos los gastos asociados a la lucha contra la pandemia del coronavirus, que ha obtenido del crédito captado a corto plazo en las últimas semanas, así como del adelanto del Gobierno de España del primer pago de las entregas a cuenta y del Fondo de Facilidad Financiera.

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al gabinete de crisis que el Ejecutivo autonómico celebra a diario, que desde el pasado 25 de marzo y hasta este miércoles, 8 de abril, se ha captado crédito a corto plazo por valor de 686 millones de euros mediante nueve operaciones.

Además, el Gobierno de Aragón ya había captado otros 670 millones hasta el 19 de marzo. Se trata de los 551 millones que había conseguido de manera ordinaria antes de que se impusiera el estado de alarma y 119 de ampliación en dos operaciones firmadas en marzo y que totalizan 1.356 millones.

En global, son 24 operaciones con 12 entidades financieras, con una media de 56,5 millones en cada una, que dice "algo a favor" del Ejecutivo autonómico "sobre la confianza que mantiene respecto a las entidades bancarias", ha esgrimido el consejero.

A estas cantidades se han que sumar los 111,7 millones de euros que el Ministerio de Hacienda ha adelantado del primer pago de las actualizaciones a cuenta, de los que ya se ha recibido la primera mitad --55,8 millones-- y se prevé la segunda el 17 de abril.

También hay que contabilizar los 8,85 millones de euros recibidos del Fondo de Facilidad Financiera para financiar la devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, asignándose los 78,26 restantes a amortizar vencimientos de operaciones financieras. "Con esta liquidez vamos a poder afrontar y asumir todos los gastos que tengan que ver con la enfermedad COVID-19", ha sentenciado Pérez Anadón.

DECRETO LEY

El consejero de Hacienda ha recordado que el pasado 25 de marzo el Gobierno de Aragón aprobó un Decreto-Ley de Medidas Urgentes para hacer frente a la COVID-19 que amplía la capacidad de endeudamiento a corto plazo desde el 12 al 30 por ciento de los gastos no financieros del Presupuesto autonómico.

Desde entonces, se han cerrado las nueve operaciones mencionadas, las tres últimas este mismo miércoles, que se han de sumar a las realizadas hasta el 19 de marzo, logrando esos 1.356 millones. Pérez Anadón ha aclarado que en una situación ordinaria el Gobierno de Aragón se dota de unos 550 millones de euros de préstamos a corto plazo durante un año.

Las entidades aragonesas con las que se han suscrito los préstamos son Ibercaja, por 120 millones de euros, el 8,85 por ciento del total, Caja Rural de Aragón, con 15 millones, el 1,11, y Caja Rural de Teruel, con 13 millones y el 0,96 por ciento.

La entidad con mayor crédito concedido ha sido CaixaBank, con 421 millones de euros y el 31 por ciento del total; ABANCA, con 250 millones, el 18,44, y el Banco Santander, con 210 y el 15,49 por ciento.

El titular de Hacienda ha manifestado que esta liquidez va a permitir "hacer frente a los problemas de tesorería", generados tanto por la situación "excepcional" de la pandemia, como para atender la obligación del decreto ley del 25 de marzo de "reducir el periodo medio de pago a proveedores".

CAÍDA DE INGRESOS

Pérez Anadón ha señalado que habrá áreas de gasto que van a crecer "de manera exponencial" y, al mismo tiempo, "vamos a tener una caída de ingresos" por la falta de actividad económica y por la moratoria fijada en impuestos propios --sucesiones, actos jurídicos documentos y donaciones--.

El consejero ha detallado que cuando las Cortes de Aragón retomen su actividad "plantearemos, de forma acompasada, alternativas fiscales", para matizar que el Estatuto de Autonomía solo permite hacer modificaciones tributarias mediante una ley, frente a Comunidades que puedan hacerlas por decreto, aunque luego deban convalidarlo.

Pérez Anadón ha sostenido que va a ser preciso "discutir" con el Ministerio de Hacienda y el resto de Comunidades sobre la deuda y el déficit ya que hay que "romper las posiciones que había" y ampliar el margen de déficit "mucho más" que el fijado antes de la crisis sanitaria, del 0,2 por ciento para este año.

Ha apostillado que es preciso ver "qué sucede con el nivel de deuda que España pueda cerrar con Europa", ya que si no se amplía, igual que el objetivo de déficit, "es imposible asumir la situación actual". A su entender, la mejor de las previsiones "es que no hay previsión" porque "económicamente no podemos estimar todos los efectos añadidos que vamos a tener".

AVALES

El consejero de Hacienda ha comentado que la liquidez lograda también "serviría para fortalecer, si es necesario" a la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón (Sodiar) y a la empresa pública Avalia, dedicada a la concesión de avales a empresas y autónomos.

"Creemos que uno de los problemas de las industrias y de los diferentes negocios de Aragón va a ser la complicación para captar fondos en el mercado" y por eso necesitarán avales de forma que ambas sociedades del Gobierno de Aragón "pueden ayudar a la reactivación de la economía" y que la COVID-19 "no se lleve por delante una buena parte del tejido industrial".

Sobre cómo se va a producir la apertura de los negocios, el consejero ha dicho que hay que estar "a expensas" de la normativa nacional, para recordar que el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha pedido al Gobierno de España que "en el momento primero que se pudiese, se flexibilizase, con medidas de seguridad, la apertura de empresa estratégicas para la Comunidad".

MATERIAL

El consejero de Hacienda ha subrayado que "no hay ninguna cortapisa desde el punto de vista presupuestario" para comprar todo el material necesario para hacer frente a la pandemia. Según ha comentado, los problemas para obtenerlos se están produciendo porque la cadena de mercado "está rota".

La misma situación se da en cuanto a la contratación de personal. "Tanto sanidad, como acción social saben que pueden contratar todo el personal que estimen necesario", mientras que por parte de la Administración General de la Comunidad autónoma se "bascula" y "en aquellos sitios donde necesitamos más" trabajadores, se refuerzan "en detrimento los Departamentos cuya actividad ha bajado de forma exponencial".

Pérez Anadón también ha considerado que "en ningún caso" va a cambiar la "apuesta del Gobierno de Aragón" para construir los dos nuevos hospitales de la ciudad de Teruel y de Alcañiz.

CONCEPTO COVID-19

El consejero ha indicado que desde que se aprobó el estado de alarma se creó un concepto presupuestario denominado COVID-19, "donde se van incorporado las cantidades necesarias para todos los gatos que se van generando". Antes del estado de alarma, se utilizó el Fondo de Contingencia, "de donde salieron los primeros avituallamientos necesarios".

Asimismo, ha manifestado que el decreto del 25 de marzo determinó que excepto aquello dedicado a la COVID-19 "todo lo demás queda retenido" en el Presupuesto de 2020, unas cuentas que habrá que "reformular de arriba a abajo".

El decreto también estableció un plazo de cuatro días para que todos los Departamentos del Gobierno de Aragón comunicaran las partidas "indispensables" para el funcionamiento de la Comunidad, "como el capítulo de personal, la apertura del curso escolar, la conservación de carretas o el gasto energético", ha citado el consejero.

Una semana después, su Departamento "procedió a levantar" esa retención en partidas "prioritarias", ha relatado Pérez Anadón, que ha agregado que, según una orden del Ministerio de Hacienda, el día 15 de cada mes han de enviarle el estado de gastos.