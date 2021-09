Aragón distribuirá esta semana 11.872 dosis de vacunas contra la COVID-19

ZARAGOZA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón distribuirá esta semana un total de 11.872 dosis de vacunas contra la COVID-19, si bien hay 55.000 citas disponibles en las agendas --19.289 para segundas dosis-- que se cubrirían, además de con esta distribución, con los stocks de vacunas disponibles en los centros. De las 11.872 que se enviarán a los puntos de vacunación 580 son de Moderna y 11.292 de Pfizer.

Por sectores sanitarios, Alcañiz recibirá 1.110 dosis; Barbastro, 1.120; Calatayud, 534; Huesca, 966; Teruel, 2.670; y los tres sectores de Zaragoza, 5.472.

Durante esta semana no está previsto recibir más vacuna al disponer la comunidad de stock disponible para asumir la demanda.

Cabe destacar que Aragón alcanzó el pasado viernes el millón de habitantes con pauta completa de vacuna frente al COVID-19 (1.001.888 personas), lo que supone alcanzar el 75% de la población total. Desde el Departamento de Sanidad se recuerda, además, que la autocita sigue abierta para todos los mayores de 12 años que aún no se hayan inmunizado.

MÁS DEL 75% ESTÁN VACUNADOS

El jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Luis Gascón, ha explicado que en la comunidad se han alcanzado coberturas "muy altas" de vacunación contra el coronavirus, por encima del 75 por ciento de la población.

No obstante, ha matizado, "tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de la autocita para todas aquellas personas que todavía no se hayan vacunado". Esto es "fundamental" para algunos segmentos de edad donde se han detectado "determinadas bolsas de personas no vacunadas".

Dichas franjas de edad son: entre 40 y 49 años, donde "todavía hay cierto recorrido de mejora para mejorar las coberturas" y los menores de 40 años, "muy especialmente", entre los 25 y los 35 años.