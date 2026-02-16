Aragón empleará drones con cámaras térmicas en el límite con Cataluña para reforzar el control frente a la peste porcina

Los consejeros Mar Vaquero, Javier Rincón y Manuel Blasco, en la reunión de este lunes con representantes del sector para analizar la situación tras la aparición de nuevos casos de peste porcina en Cataluña. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Aragón desplegará drones equipados con cámaras térmicas en las zonas limítrofes con Cataluña para reforzar el control de la población de jabalíes ante la aparición de nuevos casos de peste porcina en la región vecina.

Una medida que ya emplea Cataluña y a la que sumará el entrenamiento de perros en la localización de cadáveres de estos mamíferos salvajes y la formación de cazadores en nuevas técnicas para lograr batidas "más intensivas".

Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación en funciones, Javier Rincón, que ha mostrado el malestar del Gobierno de Aragón por las "informaciones confusas" a que lleva la ausencia de comunicación con la Generalitat y el Ministerio y la "falta de liderazgo" de éste último, que no convoca a las comunidades autónomas y sigue sin informar sobre el origen del virus ni presentar avances sobre la regionalización de las exportaciones de porcino para que las empresas aragonesas estimen si es posible colocar su producción en otros países.

"No nos parece de recibo enterarnos de esta situación por los medios de comunicación. Tendríamos que tener una información oficial, bien de la Generalitat, bien del Ministerio de Agricultura o bien de los dos, porque Aragón es la principal comunidad --autónoma-- productora de porcino de España y no solo una región limítrofe con Cataluña, aunque afortunadamente a bastante distancia de estos focos", ha criticado Rincón.

Un reproche que ha extendido a la demora en el esclarecimiento del origen de este virus: "Yo la última vez que le pregunté al ministro en una sectorial me dijo que los trabajos de los científicos llevan su tiempo y que esto tardará, pero nosotros nos tememos que al final vamos a llegar a una conclusión no concluyente, en la que al final no tengamos muy claro el origen del virus, de dónde ha venido", ha declarado.

La reciente aparición de nuevos casos de peste porcina en las localidades barcelonesas de Molins de Rei y El Papiol impide poner en marcha el contador que ha de registrar el transcurso de un año desde la aparición del último foco para decretar que España se encuentra libre de peste porcina y puede volver a exportar su producción a aquellos mercados que no admiten la regionalización como Japón y, más recientemente, Filipinas.

Unos países "importantes para Aragón", según ha reconocido Rincón, cuyo cierre está ocasionando "muchísimas tensiones" que llevan a la bajada de los precios del cerdo, que el consejero en funciones estima, a falta de datos oficiales del sector, en una pérdida de entre 35 y 40 euros por animal.

El titular en funciones de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha opinado que el decreto de medidas de control, bioseguridad y caza, sin un periodo de vigencia establecido, funciona "con normalidad" y prosigue la caza de jabalíes, no sin dificultades durante el pasado mes de enero, según ha explicado Rincón, a causa de la acumulación de nieve y barro.

De ahí que el Gobierno de Aragón siga adoptando medidas en materia de prevención anticipándose a la posible aparición de casos en zonas más próximas a la Comunidad. Junto a la contratación de drones dotados con cámaras térmicas que muestren imágenes infrarrojas, el Ejecutivo trabajará en el adiestramiento de perros en la localización de cadáveres de jabalíes en el monte y en la formación de cazadores autorizados a través de la Federación Aragonesa de Caza para lograr ser "más intensivos" en las batidas.

Además, este mismo miércoles, está prevista una reunión con las principales empresas integradoras de Aragón para compartir información y recoger aportaciones.