Aragón enviará a Japón una delegación para captar inversiones tecnológicas y promocionar la llegada de turistas

Mar Vaquero y Manuel Blasco desarrollarán una agenda de perfil económico y turístico con motivo de la Exposición Universal de Osaka

ZARAGOZA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón enviará en los próximos días a Japón una delegación encabezada por la vicepresidenta, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, que tendrá como objetivo reforzar los vínculos económicos y empresariales con el país nipón y atraer al turismo de aquel país a la Comunidad.

El viaje institucional llega con ocasión de la celebración de la Semana de Aragón en la Exposición Universal de Osaka a partir del lunes, 29 de septiembre e incluirá una variada agenda institucional, empresarial y de promoción turística, según han explicado este viernes en una rueda de prensa la vicepresidenta, Mar Vaquero, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco. Ambos irán acompañados del director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, y el director general de Turismo y Hostelería, Jorge Moncada.

Japón constituye uno de los principales epicentros tecnológicos mundiales. De ahí, que la vicepresidenta haya destacado la presencia aragonesa en el país nipón, en el que mantendrán encuentros y reuniones de trabajo con compañías del sector y e instituciones, como NTT Data, Softbank o la Japan Automobile Manufacturers Association --JAMA--.

Una oportunidad para "conocer sus potencialidades, analizar las claves de su liderazgo y, sobre todo, estrechar vínculos con su tejido empresarial", al que "mostraremos a Aragón como un territorio de éxito y vanguardia en el que invertir y crecer".

En este sentido, Vaquero ha subrayado que "Aragón ya es un 'hub' tecnológico de referencia en Europa y nuestro objetivo es seguir ampliando nuestras perspectivas de futuro para que el nombre de nuestra comunidad suene con más fuerza en el mundo".

La vicepresidenta ha incidido en que Japón es un "socio estratégico" para consolidar esa proyección internacional y que la Expo de Osaka permitirá reforzar la imagen de Aragón como un territorio "innovador y dinámico".

En ese escenario, Aragón se venderá como un territorio con un gran potencial para captar inversiones: "Somos una comunidad capaz de atraer inversiones por valor de 57.900 millones de euros, de los que 48.000 millones corresponden a centros de datos, y hemos desplegado una auténtica política de alfombra roja para quienes quieran apostar por nosotros".

Así, ha recordado que Aragón impulsa proyectos tractores como el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta, Walqa y Technopark, conformando un triángulo tecnológico de enorme relevancia, así como iniciativas pioneras como el congreso The Wave.

"Queremos mostrar que somos un territorio que forma a los jóvenes, recualifica trabajadores, retiene y atrae talento, y que ha hecho de la tecnología el eje vertebrador de nuestro modelo de desarrollo", ha concluido.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Desde el punto de vista turístico, tal y como ha detallado el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, este viaje constituye una "oportunidad clave" para posicionar la Comunidad en un mercado turístico de "alto valor añadido".

La combinación de factores como la recuperación de la conexión aérea directa, la capacidad de gasto del viajero japonés, la desestacionalización que aporta este mercado, la preferencia por la cultura y la gastronomía y la situación estratégica de Aragón en los circuitos turísticos del norte de España, confieren a esta acción un enorme potencial para reforzar la imagen de Aragón como destino de referencia. "Llevaremos a Japón nuestro patrimonio, nuestros espacios naturales protegidos y nuestra excelente gastronomía", ha indicado.

De este modo, Blasco y Moncada participarán en un acto de promoción turística de la comunidad que se celebrará en Tokio y en el que, hasta la fecha, están confirmados una veintena de agencias de viaje japonesas y medios de comunicación especializados.

La agenda turística se completará en la capital con una visita a la Oficina Española de Turismo en Tokio, un agente clave en la promoción de destinos desde el país nipón.

Ya en Osaka, Aragón venderá sus excelencias como destino turístico ante los más de 20.000 visitantes que cada día pasan por el Pabellón de España en Osaka.

ACCIONES DE PROMOCIÓN EN OSAKA

La agenda de la Semana de Aragón en Osaka incluye un programa diverso que tendrá como protagonistas la cultura, la gastronomía y la innovación turística.

En el Pabellón de España se celebrarán degustaciones de productos aragoneses y exhibiciones de jota en directo. También están previstas presentaciones de Aragón como destino turístico dirigidas al público general, con el objetivo de mostrar la riqueza patrimonial y natural de Aragón, su potencial en el turismo sostenible y las experiencias singulares que ofrece a los visitantes internacionales.

Durante toda la semana, la sala polivalente del Pabellón de España en Osaka acogerá una exposición de origami con modelos inspirados en España, Aragón, Zaragoza, Huesca y Teruel, acompañada de talleres participativos abiertos al público.

En este mismo espacio se proyectarán vídeos que mostrarán algunos de los lugares más representativos de la comunidad y se exhibirán las chaquetillas de los restaurantes aragoneses con Estrella Michelin, junto a camisetas de la jugadora japonesa del Casademont Zaragoza y de la selección nipona de baloncesto, Mawuli, y del futbolista Shinji Kagawa, exjugador del Real Zaragoza y actual jugador del Cerezo Osaka.

Los visitantes podrán sellar los pasaportes de la exposición con sellos con el logotipo de Turismo de Aragón, la silueta de Goya y la basílica del Pilar y, además, se les entregará folletos en japonés y regalos de origami.

Asimismo, del 1 al 4 de octubre se celebrarán actuaciones de jota aragonesa en la plaza Sol del pabellón con seis integrantes del grupo Raíces de Aragón --dos cantantes, dos bailarines y dos músicos--, mientras que en el restaurante del Pabellón de España se ofrecerán degustaciones de Jamón de Teruel durante toda la semana, con cortadores en directo, así como catas y charlas de vinos aragoneses.

El Día de Aragón será el 1 de octubre y se abrirá con un acto institucional en el Pabellón de España que contará con la intervención de la vicepresidenta, actuaciones de jotas, un 'workshop' dedicado al Jamón de Teruel, una masterclass sobre vinos aragoneses y presentaciones dirigidas al público y a los profesionales del sector para dar a conocer la oferta de Aragón como destino turístico de primer nivel.

RADIOGRAFÍA DEL TURISMO JAPONÉS

Según los datos del INE de medición del turismo a través de los datos de los teléfonos móviles, durante el año 2024 Aragón recibió un total de 3.493 turistas japoneses y, en el primer semestre de este año, a 1.480.

Además, durante el pasado año, las oficinas de turismo aragonesas atendieron a 617 viajeros de esta nacionalidad. Esta cifra supone la mitad de las atenciones que se realizaban antes de la pandemia, dado que en 2019 fueron 1.239 los visitantes atendidos.

Aragón cuenta con un amplio margen de mejora en la recuperación de este mercado, uno de los más castigados por el parón derivado de la crisis de la covid, que impactó de manera especialmente severa en el viajero asiático.

Además, el perfil del turista japonés encaja con la oferta aragonesa y es muy atractivo por su elevado gasto medio --438,96 euros, el segundo más alto entre todos los mercados emisores hacia España--.

La llegada de japoneses contribuiría a la desestacionalización de la demanda, según ha explicado Blasco por cuanto sus vacaciones se concentran en la 'Golden y Silver Weeks', a finales de abril y principios de mayo y en septiembre, respectivamente, temporadas en las que Aragón puede entrar a competir para atraer a un visitante que no se siente atraído por el sol y la playa sino por la cultura, la gastronomía y la naturaleza.