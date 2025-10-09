Aragón establece un límite de edad para los veterinarios en espectáculos taurinos y festejos populares

Archivo - Plaza de Toros de Teruel - PLAZA DE TOROS DE TERUEL - Archivo

ZARAGOZA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha implementado, desde el pasado 1 de octubre, una nueva regulación que afecta a los espectáculos taurinos y festejos populares celebrados en Zaragoza, Huesca y Teruel.

La norma establece que los equipos veterinarios encargados del control de las ganaderías no podrán ser desarrollado por profesionales mayores de 70 años.

Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad laboral de los veterinarios, dado que su trabajo implica un contacto directo con animales bravos --toma de muestras o bajar a chiqueros-- y, por tanto, conlleva una serie de riesgos significativos.

El Ejecutivo autonómico es un firme defensor de ofrecer las mayores garantías en todos los ámbitos de las celebraciones taurinas y esta medida, entre otras, buscan, además, mejorar el buen funcionamiento de estos festejos.