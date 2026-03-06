Aragón exige crear un grupo de trabajo con las CCAA sobre el anteproyecto de ley para la mejora del sistema educativo

La consejera de Educación del Gobierno de Aragón en funciones, Tomasa Hernández, saluda a la ministra de Educación, Milagros Tolón antes de la sectorial To de Aragón ante el anteproyecto de ley para la mejora del sistema educativo - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón va a reclamar este viernes en la Conferencia Sectorial de Educación, que se celebra en Madrid, la paralización del anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia en la educación no universitaria y la creación urgente de un grupo de trabajo con presencia de todas las comunidades autónomas.

El objetivo es analizar el texto con rigor técnico, elaborar una memoria económica seria y definir un calendario de implantación realista.

Aragón ha criticado que el Ministerio ha impulsado este anteproyecto sin diálogo con los territorios, en otro claro ejemplo de "deslealtad institucional", y sin ningún soporte financiero, pese al elevado impacto económico que tendrían las medidas planteadas, reducción de ratios, mejora de condiciones laborales y avances en atención a la diversidad en cuanto a recursos humanos, materiales y de infraestructuras para las comunidades, que son quienes deberán aplicarlas.

Antes de la reunión, la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha calificado de "inadmisible" que el Ministerio "rehuya una vez más el diálogo y legisle de espaldas a las autonomías".

Hernández ha criticado también que con esta norma se cambie el marco presupuestario de las transferencias educativas y se vulnere el margen de competencia autonómica a la hora de definir su modelo educativo.

El anteproyecto denota también, tal y como ha manifestado, un "profundo desconocimiento de la realidad de gestión" que sí tienen las autonomías, puesto que plantea un calendario de implantación que arrancaría ya en septiembre, "cuando el diseño del próximo curso y de los procesos de escolarización están ya cerrados", ha expuesto Hernández.

ARAGÓN YA HA AVANZADO EN LAS MEJORAS CON RECURSOS PROPIOS

El Gobierno de Aragón recuerda que no se opone al fondo de las medidas, sino en cómo se ha gestado el anteproyecto y en su falta de financiación. De hecho, la Comunidad ya ha ido avanzando en el sentido de las propuestas con "un importante esfuerzo presupuestario propio".

Tal y como ha recordado Hernández, se está aplicando ya un acuerdo de mejoras laborales y salariales hasta 2027, con una inversión de 126 millones de euros.

Aragón ya cumple este curso con la carga docente máxima de 18 horas en ESO y FP y alcanzará en septiembre las 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, en virtud de ese acuerdo. Asimismo, se han ido reduciendo las ratios en las aulas en los últimos años y se ha duplicado el presupuesto para inclusión educativa.

Por todo ello, la Comunidad Autónoma de Aragón va a volver a pedir hoy la creación de un grupo de trabajo que aborde de manera seria y coordinada las reformas que necesita el sistema educativo.

"Instamos a la nueva ministra a que marque un cambio de rumbo respecto al oscurantismo y falta de diálogo de su predecesora, que respete las formas y cuente de verdad con las administraciones educativas que somos quienes gestionamos la educación diariamente en nuestros territorios", ha concluido.

En otro orden de cosas, la responsable autonómica ha vuelto a reclamar seguridad jurídica para poder continuar con el programa de auxiliares de conversación, después de que Aragón, al igual que otras Comunidades, haya sido multado por Inspección de Trabajo tras adherirse al programa diseñado por el Ministerio de Educación.

De lo contrario, ha insistido, Aragón que tendrá que renunciar al programa que tanto ayuda al bilingüismo y al enriquecimiento cultural en las aulas.