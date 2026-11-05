Aragón exige una mesa permanente para seguir las obras de la línea del AVE Madrid-Barcelona-Frontera Francesa

Octavio López, Eva Valle y los representantes empresariales han firmando un manifiesto que suscriben también el Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Economistas. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y los principales agentes económicos y empresariales de la comunidad han reclamado este jueves, 5 de noviembre, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la creación de una mesa permanente de seguimiento de las obras de renovación de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Las instituciones y entidades han suscrito un manifiesto en el que exigen transparencia, información actualizada y diálogo continuo durante la planificación y ejecución de los trabajos.

El documento ha sido firmado por los consejeros de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, y de Presidencia, Economía y Justicia, Eva Valle, junto a representantes de CEOE Aragón, CEPYME Aragón, Cámara de Comercio de Zaragoza, Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, HORECA Restaurantes y Colegio de Economistas. El Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja también suscriben el manifiesto.

El objetivo es disponer de información actualizada para realizar un seguimiento de las actuaciones y conocer sus posibles afecciones a los territorios y sectores económicos afectados. Los firmantes rechazan que el corte total y prolongado de la circulación ferroviaria se contemple como una solución ordinaria para ejecutar las obras y consideran que solo estaría justificado si el Ministerio y Adif no pudieran garantizar la seguridad del servicio durante los trabajos.

"Una decisión de semejante trascendencia debe estar plenamente justificada por criterios técnicos objetivos y adoptarse únicamente después de analizar todas las alternativas que permitan compatibilizar los trabajos con el mantenimiento del servicio", ha señalado Octavio López.

TRES EXIGENCIAS AL MINISTERIO Y A ADIF

El manifiesto recoge tres reivindicaciones principales. La primera es la elaboración de un estudio técnico comparativo, exhaustivo y transparente que analice las distintas alternativas de ejecución, las posibilidades de circulación parcial, la duración de las restricciones y las soluciones de movilidad disponibles.

La segunda consiste en realizar un estudio integral del impacto económico, empresarial, social y territorial que permita cuantificar las consecuencias de una eventual suspensión prolongada del servicio ferroviario. En este sentido, López ha avanzado que se ha encargado a la Fundación Basilio Paraíso otro informe global sobre las afecciones a la movilidad y la economía aragonesa en los distintos escenarios que puedan plantearse con las obras.

La tercera petición es constituir una mesa permanente de seguimiento en la que participen el Ministerio de Transportes y Adif, las comunidades autónomas afectadas, los representantes empresariales y los sindicatos, con el fin de garantizar información continua y diálogo durante todo el proceso.

UNA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA ARAGÓN

Los firmantes recuerdan que la línea de Alta Velocidad constituye una infraestructura estratégica para Aragón y el conjunto del nordeste peninsular, de la que dependen millones de desplazamientos y miles de empresas. Por ello, advierten de que una interrupción prolongada podría perjudicar a la competitividad, el empleo, la actividad turística, la inversión y las oportunidades de desarrollo económico.

Las instituciones y organizaciones subrayan que la seguridad ferroviaria es una prioridad irrenunciable y que no cuestionan la necesidad de modernizar la infraestructura. Sin embargo, defienden que las obras deben planificarse con responsabilidad y proporcionalidad, procurando ocasionar el menor perjuicio posible a los ciudadanos y a la actividad económica.

El manifiesto reclama así que las decisiones sobre la renovación de la línea se adopten con información, diálogo y una evaluación previa de sus consecuencias, dada la importancia de esta conexión ferroviaria para el futuro de Aragón.