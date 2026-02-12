Aragón exige "voz y poder de decisión" ante el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE

Archivo - Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, ha participado ha exigido "voz y poder de decisión" ante el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la UE, reclamando a su vez que "no vuelva a imponerse" el modelo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el que las comunidades "fueron meras gestoras sin capacidad de decisión".

Así lo ha trasladado Vaquero tras participar en una conferencia telemática que reúne al conjunto de Comunidades Autónomas para abordar asuntos en materia comunitaria, uniendo a esta crítica la "falta de respeto" a las administraciones autonómicas por la "improvisación" de este encuentro y también por la ausencia de los ministros de Política Territorial y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha informado el Gobierno aragonés.

De este modo, ha rechazado el modelo de gobernanza que practica el Gobierno de España, que "supone un grave retroceso democrático y una quiebra del principio de lealtad entre las instituciones".

A ello ha sumado que esto se ha producido en un tiempo en el que España ha ostentado la Presidencia del Consejo de la Unión Europea y en donde "se ha ignorado deliberadamente a los territorios", a pesar de que "muchas de las políticas europeas se ejecutan a través de las comunidades autónomas".

Para Mar Vaquero, el nuevo Marco Financiero Plurianual se trata de un asunto de "vital importancia" para todos los aragoneses y el Gobierno autonómico "quiere exponer la realidad del territorio y las necesidades de nuestros habitantes" porque "de ello dependerá en buena medida la calidad de vida de los ciudadanos".

Ha recordado que el nuevo Marco Financiero Plurianual "supone un cambio notable en la arquitectura del presupuesto de la Unión Europea" y que "todavía estamos a tiempo de poder revertir las amenazas que se ciernen sobre nuestro territorio".

IMPACTO EN LA GESTIÓN DE VARIOS FONDOS

Tal y como ha explicado la vicepresidenta en funciones, el nuevo Marco Financiero Plurianual tiene impacto en la gestión de fondos y su enfoque territorial, en el presupuesto de la Política Agraria Común, en el reparto de los fondos de cohesión y desarrollo regional, en la innovación y la defensa gracias al Fondo Europeo de Competitividad, en comunicaciones como la línea Canfranc-Pau y en las ayudas al funcionamiento en la provincia de Teruel.

"Nos jugamos el porvenir de Aragón y no vamos a permanecer callados ni a tolerar que el Estado concentre todas las decisiones cuando ha mostrado en reiteradas ocasiones que el interés de los aragoneses no le interesa lo más mínimo", ha asegurado al respecto.

POLÍTICA ARANCELARIA, INDUSTRIAL Y TRANSICIÓN JUSTA

Los aranceles impuestos por los Estados Unidos ha sido otro de los temas analizados. Aunque el peso del comercio con Estados Unidos en la balanza exportadora de la comunidad es reducido en comparación con otros mercados, la vicepresidenta en funciones ha ensalzado el trabajo desarrollado desde el Ejecutivo autonómico, como lo demuestra, entre otras acciones, el incremento del presupuesto de Aragón Exterior, la creación de un espacio telemático de atención a las empresas afectadas por los aranceles o el despliegue de líneas de financiación específicas para afrontar esa realidad.

En este sentido, la también consejera de Presidencia, Economía y Justicia en funciones ha incidido en la importancia de "anticiparse a la volatilidad de los mercados internacionales", así como en la relevancia de estrechar las relaciones comerciales con otros países en Asia, América Latina y el norte de África.

La Conferencia también ha abordado la política industrial de la UE, actualmente en plena transformación para responder a los desafíos de la transición ecológica y digital. "En este nuevo contexto queremos ser trascendentales porque estamos convencidos de que tenemos mucho que decir y aportar al futuro de Europa", ha resaltado Vaquero.

TRANSICIÓN JUSTA

Junto a ello, la transición justa ha sido otro de los aspectos abordados, en lo que ha mostrado el compromiso para defender que la asignación de recursos económicos "tenga en cuenta la singularidad territorial y el riesgo de despoblación de algunas comarcas aragonesas".

Asimismo, ha apostado por que las inversiones en tecnologías verdes y digitales "se orienten a regiones con menor densidad poblacional" y que Aragón "participe activamente en la definición y ejecución de programas europeos y nacionales".

CARTA AL GOBIERNO CENTRAL

El Ejecutivo autonómico ha remitido este mismo miércoles una carta dirigida al secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, con el propósito de reclamar que la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea se circunscribiera exclusivamente al punto tercero del orden del día, centrado en el debate sobre el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y sus implicaciones en las comunidades autónomas.

"Consideramos esencial conocer con mayor detalle la posición del Gobierno de España respecto a cuestiones que suscitan una especial preocupación, como la propuesta de la Comisión Europea sobre los Planes Nacionales y Regionales de Reforma, así como el papel que habrán de desempeñar las comunidades autónomas en el diseño y ejecución de políticas de enorme relevancia, entre ellas la Política Agraria Común y los fondos destinados a la cohesión", indicaba la misiva.

Para el resto de asuntos presentes en el orden del día, el Gobierno de Aragón ha propuesto que "fueran abordados de manera monográfica en futuras reuniones", lo que ayudará a "un tratamiento más adecuado y eficaz en cada uno de ellos".