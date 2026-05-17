Aragón Existe advierte de los daños causados en Encinacorba por las obras de la línea férrea Zaragoza-Valencia

El portavoz de Aragón Teruel Existe Tomás Guitarte, junto a Manolo Gimeno y José Carlos Pardos junto a una de las zonas dañanas por el caso constante de vehículos pesados por las calles de Encinacorba con motivo de las obras de la línea férrea. - ARAGÓN EXISTE

Reclama que Adif repare los desperfectos ocasionados por el intenso tráfico pesado que recorre calles que no están preparadas para ello

ENCINACORBA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

Aragón Existe ha denunciado los importantes daños que las obras de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia están ocasionando en el municipio zaragozano de Encinacorba, especialmente como consecuencia del intenso tránsito de camiones pesados vinculados a los trabajos que se desarrollan en el entorno de los túneles y pasos elevados sobre la vía.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del grupo municipal de Aragón Existe en Encinacorba, José Carlos Pardos, quien ha señalado que el paso continuo de camiones cargados de rocas y tierra que recorren diariamente el municipio está generando graves problemas en el pavimento de las calles y averías en las redes de evacuación y suministro de agua.

Pardos ha advertido igualmente del riesgo que supone este tráfico pesado de camiones para vecinos y peatones y ha denunciado que muchas de las actuaciones de emergencia realizadas hasta el momento han tenido que ser asumidas directamente por el Ayuntamiento, con recursos propios.

"Y es un gasto muy importante para un ayuntamiento tan pequeño", ha apuntado. Pardos ha recordado el informe municipal, elaborado a instancia del Ayuntamiento de Encinacorba, que advierte de que el paso de camiones de gran tonelaje por el casco urbano es "del todo incompatible con las vías por las que se está circulando", debido a que las calles no están preparadas para ese nivel de tráfico ni de carga.

El documento constata que, pese a reparaciones provisionales realizadas en abril y junio de 2025, "siguen habiendo infinidad de roturas de tuberías de agua y saneamiento", llegando a registrarse "tres y cuatro roturas semanales".

El informe subraya además que los daños no son sólo visibles, sino también ocultos, y advierte de que las infraestructuras soterradas podrían estar gravemente afectadas en todo el trazado utilizado por la maquinaria.

CALCULAN UN IMPACTO DE 2,5 MILLONES DE EUROS

Entre sus conclusiones, el técnico municipal es contundente y apunta que la única solución viable pasa por "la sustitución total de las infraestructuras" en las vías afectadas y la reposición completa de pavimentos, además de prohibir el paso de camiones de obra por el casco urbano.

Además, cifra el impacto económico en unos 2,5 millones de euros, con más de 11.275 metros cuadrados de pavimentos afectados y alrededor de 9.200 metros de redes de saneamiento y abastecimiento dañadas, además de múltiples caminos rurales y zonas periféricas.

Desde Aragón Existe en Encinacorba lamentan, además, que, pese a los compromisos verbales trasladados por las administraciones y empresas responsables, no existe todavía ninguna garantía formal por escrito sobre la reparación de los daños causados. "Verbal hay mucho compromiso, pero no hay nada escrito", ha explicado Pardos, confiando en que finalmente "dejen todas las calles y todas las redes como estaban antes de iniciar las obras".

Por su parte, el portavoz de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, ha alertado del "daño inmenso" que las obras están causando en el municipio, afectando tanto a calles y caminos como a redes enterradas de abastecimiento y saneamiento, con "evidente riesgo también de afecciones a terceros".

Por este motivo, Guitarte ha cuestionado que "no se puede destrozar un municipio para ejecutar unas obras" y debería haberse buscado recorridos alternativos que evitasen el paso por el casco urbano, aunque fuesen algo más largos.

Asimismo, ha reclamado diligencia tanto en la ejecución de los trabajos ferroviarios como en la reparación inmediata de los daños ocasionados.

Aragón-Teruel Existe reclama que se actúe con responsabilidad para reparar los daños ya ocasionados y evitar que el desarrollo de unas obras necesarias para la modernización ferroviaria siga deteriorando las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos de Encinacorba.