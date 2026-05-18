Personal civil de Defensa se movilizará este miércoles en toda España para denunciar salarios "insostenibles"

Archivo - La ministra de Defensa, Margarita Robles. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) - Personal civil del Ministerio de Defensa se concentrará este miércoles, 20 de mayo, en 108 centros de trabajo de toda España para denunciar una situación "retributiva insostenible y salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Las concentraciones, convocadas por la Federación de Atención a la Ciudadanía de Madrid (FAC-USO) y la Asociación de Personal Laboral de la Administración General del Estado (Aplage), tendrán lugar de 11.00 a 11.30 horas, durante la pausa de descanso, según han informado los organizadores en un comunicado este lunes.

En la Comunidad de Madrid se desarrollarán seis concentraciones simultáneas, concretamente en: El Goloso, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Agrupación del Acuartelamiento Aéreo (ACAR) Getafe, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) Torrejón, la Maestranza Aérea de Madrid y el Acuartelamiento San Cristóbal.

FAC-USO y Aplage señalan que se trata de la convocatoria "con mayor implantación territorial" realizada hasta la fecha desde el inicio del conflicto hace ya 16 meses, tras la recogida y registro de firmas iniciada en febrero de 2025. De hecho, el pasado 22 de abril se convocó otra movilización.

Las organizaciones convocantes denuncian que la situación retributiva del personal civil continúa siendo "insostenible".

Estas explican que, en "numerosos casos", los salarios netos percibidos por trabajadores de Defensa se sitúan por debajo del SMI, dejando a una parte de la plantilla "en el umbral de la pobreza y obligando a muchas familias a sobrevivir recurriendo a ayudas sociales y compartir piso, pese a desempeñar funciones esenciales dentro de la Administración General del Estado".