Sevilla aguarda la llegada de Curro, la mascota de la Expo'92: esta es la remodelada zona que acogerá su estatua

Remodelación integral de Puerta Barqueta, entre el puente del mismo nombre y el principal acceso a Isla Mágica, a falta de los últimos detalles. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ultima los trabajos para la transformación de Puerta Barqueta. Con una inversión de medio millón de euros, el proyecto contemplaba la reurbanización integral de este espacio de más de 5.000 metros cuadrados, que incorpora nuevo arbolado, alumbrado, mobiliario accesible y un renovado carril bici, además de la recuperación de elementos emblemáticos de la Expo'92 como su mascota: Curro.

En este sentido, la estatua quedará situada sobre uno de los nuevos bancos instalados en la zona "como guiño a la memoria histórica y sentimental" de este enclave sevillano, afirman fuentes municipales a Europa Press. Con esta intervención, el Ayuntamiento recupera "un espacio más accesible, seguro, ordenado y sostenible, con más sombra, mejor iluminación y nuevos espacios pensados para el paseo".

Al respecto, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente afronta la fase final de dichas obras de reurbanización del entorno de Puerta Barqueta, uno de los históricos accesos al recinto de la Exposición Universal de 1992, en la Isla de la Cartuja, y actual puerta de entrada a Isla Mágica.

Se trata de un espacio que, durante años, presentaba un "notable deterioro urbano y paisajístico", además de un "uso inadecuado como aparcamiento improvisado". La intervención ha supuesto también, una mejora de la accesibilidad, de la imagen urbana y de su conexión con el entorno fluvial, tal como añaden las mismas fuentes.

Los trabajos se han desarrollado sobre una superficie de aproximada de 5.200 metros cuadrados. Entre las principales actuaciones ejecutadas destaca la renovación completa de los pavimentos y rasantes, la plantación de casi 49 árboles y una nueva red de alumbrado público y de riego, además de nuevo mobiliario urbano y "zonas estanciales más cómodas y accesibles".

RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES ORNAMENTALES

El proyecto también está permitiendo recuperar las fuentes ornamentales construidas con motivo de la Expo'92, restauradas y reacondicionadas para volver a entrar en funcionamiento tras años fuera de servicio.

Por otro lado, el Ayuntamiento está llevando a cabo actuaciones de restauración sobre el mural cerámico 'Verbo América', obra del escultor Roberto Matta y uno de los elementos más representativos de este espacio público.

Aunque estos trabajos no forman parte del contrato principal de reurbanización, el Consistorio interviene actualmente para reparar los daños ocasionados por los temporales de lluvia y viento registrados el pasado año, que provocaron el desprendimiento de gran parte de sus piezas.

De forma complementaria, también se están ejecutando labores de limpieza, consolidación y mejora paisajística del entorno del mural, incluyendo la recuperación de los parterres longitudinales y la reposición de elementos vegetales y ornamentales.