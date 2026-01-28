Aragón Existe defiende una sanidad pública de calidad y pide un nuevo sistema de financiación autonómico

El cabeza de lista de Aragón Existe por la provincia de Zaragoza en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Raúl Burillo, ha defendido delante del centro de salud Torre Ramona - ARAGÓN EXISTE

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Aragón Existe por la provincia de Zaragoza en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, Raúl Burillo, ha defendido delante del centro de salud Torre Ramona de la capital aragonesa, la necesidad de contar con una sanidad pública de calidad, que llegue a cada rincón del territorio aragonés y que ha hecho extensivo a todos los servicios públicos.

Burillo ha sido explícito al vincular la defensa de los servicios públicos con la responsabilidad política: "Si apostamos firmemente por nuestros servicios públicos de salud, la primera de las medidas ineludibles es asegurar que la extrema derecha no llegue a gobernar en Aragón", ha declarado.

Esta postura se fundamenta en la convicción de que dichas formaciones políticas "no creen en los servicios públicos" como pilares fundamentales de la sociedad del bienestar, ha opinado.

Además, Burillo ha indicado que la "receta" para tener una sanidad de calidad "no es pagar que los aragoneses paguen más impuestos por la sanidad, sino que aumente la financiación para este servicio público en Aragón".

FINANCIACIÓN

Por otra parte, el candidato de Aragón Existe ha abordado el debate sobre la financiación autonómica, destacando la posición de desventaja en la que se encuentra la comunidad autónoma: "Aragón se encuentra rodeada por regiones con una financiación privilegiada como Navarra, Cataluña y Madrid y Aragón no se puede quedar atrás", ha enfatizado.

Burillo ha criticado la "falta de visión" de los partidos de ámbito nacional, señalando que "han demostrado que no conocen qué es la financiación ni lo que realmente necesita Aragón".

Frente a esta carencia, Aragón Existe se presenta como la alternativa con una propuesta clara ha defendido añadiendo que la comunidad autónoma necesita un nuevo sistema de financiación y Aragón Existe "lo va a proporcionar".

Al respecto, ha concluido prometiendo una solución que ponga fin a la "infrafinanciación histórica" de la Comunidad Autónoma de Aragón.