Aragón hará alegaciones al estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto para exigir la doble vía electrificada

El director general de Transprtes, David Sánchez Fraile, ha comparecido ante los medios de comunicación, ARAjunto a la directora de la Fundación Transpirenaica, Cristina García. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón presentará alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunto sometido hoy a información pública por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para exigir que el proyecto contemple una doble vía electrificada y de altas prestaciones, en lugar de mantener una única vía convencional.

Así lo ha anunciado el director general de Transportes, David Sánchez Fraile, quien ha calificado la propuesta ministerial como un "error histórico" que compromete el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo y el desarrollo logístico e industrial de Aragón.

Durante una rueda de prensa, Sánchez Fraile ha denunciado la "falta de ambición y de compromiso" del Ministerio con una infraestructura que considera esencial para la provincia de Teruel y para la competitividad de la comunidad autónoma. En este sentido, ha criticado que mientras el resto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se proyecta con doble vía electrificada, el tramo entre Teruel y Sagunto quede relegado a una solución de menores prestaciones.

El director general ha recordado que esta conexión enlaza Aragón con el principal puerto de España en tráfico de mercancías, el de Valencia, y ha advertido de que mantener una única vía supone crear un cuello de botella injustificado en un eje ferroviario estratégico para el transporte nacional e internacional. "Sin una doble vía electrificada este corredor no será una alternativa competitiva para el transporte de mercancías y viajeros", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado que el planteamiento del Ministerio deje de lado los intereses de Aragón.

Sánchez Fraile ha alegado que la actual propuesta limita la capacidad de la línea, dificulta la convivencia entre trenes de mercancías y de pasajeros y reduce la fiabilidad del servicio. Frente a ello, ha defendido que una doble vía permitiría incrementar las frecuencias, eliminar los cuellos de botella y dotar al corredor de las características técnicas necesarias para responder al crecimiento del tráfico ferroviario.

El Gobierno de Aragón considera que esta infraestructura es imprescindible para consolidar a la comunidad como uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa. En este sentido, ha recordado el papel estratégico de la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) y la necesidad de disponer de una conexión ferroviaria de altas prestaciones con Sagunto y con los puertos valencianos para favorecer las exportaciones e importaciones de sectores como la automoción, la agroindustria, la logística o las energías renovables.

Asimismo, el director general ha resaltado que Aragón afronta una etapa de fuerte crecimiento industrial, con inversiones anunciadas por valor de 90.000 millones de euros, especialmente en ámbitos como la automoción eléctrica, los centros de datos, la logística y las energías renovables, que requerirán una red ferroviaria con mayor capacidad para el transporte de mercancías. "No podemos permitir que Aragón quede relegado por una decisión que no entendemos", ha dicho.

Desde el Ejecutivo autonómico también se ha advertido de que renunciar a un corredor de altas prestaciones supondría un perjuicio para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. "Una infraestructura moderna mejoraría las comunicaciones de la provincia de Teruel, facilitaría la implantación de nuevas empresas y contribuiría a generar oportunidades económicas y fijar población en un territorio especialmente afectado por la despoblación", ha aseverado Sánchez-Fraile.

Por todo ello, el Gobierno de Aragón presentará alegaciones al estudio informativo con el objetivo de que el Ministerio redacte un nuevo documento que contemple la doble vía electrificada y responda a las necesidades de Aragón y del conjunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

"Lo que hoy nos presenta el Ministerio es un error histórico, porque en 2004 este eje fue concebido como un corredor de altas prestaciones. Estamos a tiempo de corregirlo y vamos a trabajar para que así sea", ha finalizado diciendo el director general.