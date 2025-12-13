Aragón impulsa la autoevaluación en los centros educativos con una nueva guía

La autoevaluación de los centros persigue la mejora continua de la educación en Aragón. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha puesto a disposición de los centros educativos una nueva guía de autoevaluación, un documento elaborado por la Inspección educativa con el objetivo de impulsar la mejora continua en los procesos organizativos, pedagógicos y de gestión de los mismos.

La iniciativa responde a la necesidad de que los equipos directivos y el profesorado cuenten con instrumentos que les permitan analizar la cultura, la política y la práctica educativa de sus centros, para impulsar la calidad y responder mejor a las necesidades de la comunidad educativa.

El modelo de autoevaluación persigue ayudar a los centros y acompañarlos en este camino y se sustenta en cuatro pilares: el respeto a la autonomía de cada centro, la participación activa de la comunidad educativa, la adaptación al contexto y el compromiso con la mejora continua.

Se trata de un instrumento flexible y abierto, que cada centro puede personalizar según sus necesidades. La guía está organizada por ámbitos diferenciados y puede aplicarse de manera completa o parcial.

Para facilitar su implementación, se han diseñado encuestas dirigidas a alumnado, profesorado, familias y evaluadores, disponibles en la plataforma Forms. Los centros pueden duplicarlas, adaptarlas y remitirlas a sus destinatarios.

Además, se ha elaborado un video explicativo y un tutorial que puede consultarse en el siguiente enlace: https://educa.aragon.es/web/quest/-/autoevaluación-centros-e...

La Inspección de Educación recuerda que está a disposición de los centros para resolver cualquier consulta relacionada con la aplicación de la guía.