Aragón impulsa la educación financiera entre adolescentes con un programa que une historia, tecnología y aprendizaje

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ZARAGOZA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón impulsa la educación financiera entre el alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato a través del programa 'Educación Financiera para Adolescentes', una iniciativa desarrollada en colaboración con la Fundación Museo de la Economía y la Fundación Caja Rural de Aragón, que pone a disposición de los centros educativos una plataforma digital con contenidos adaptados a la realidad de los jóvenes.

El programa tiene como objetivo proporcionar al alumnado conocimientos y herramientas que contribuyan a mejorar su capacidad para comprender la realidad económica y tomar decisiones financieras de manera informada y responsable.

Para ello, aborda cuestiones relacionadas con el ahorro, el consumo, la inversión, el crédito, la inflación, los medios de pago, la ciberseguridad y la transformación tecnológica de la economía.

La iniciativa se desarrolla a través de siete módulos digitales, con contenidos y actividades diseñados específicamente para el público adolescente. La propuesta combina recursos audiovisuales, juegos, retos, simulaciones y situaciones prácticas en las que el alumnado debe tomar decisiones, administrar un presupuesto, afrontar imprevistos, identificar posibles riesgos o comprobar los efectos de fenómenos económicos como la inflación.

De esta forma, conceptos relacionados con la educación financiera se trasladan a situaciones vinculadas con la vida cotidiana de los jóvenes, con el propósito de favorecer un aprendizaje activo y contribuir al desarrollo de su pensamiento crítico y su autonomía.

HISTORIA

Uno de los elementos diferenciadores del programa es el uso de la Historia como recurso educativo. A través de objetos y documentos vinculados al Museo de la Economía --como monedas, billetes, antiguas libretas de ahorro o documentos históricos--, el alumnado puede aproximarse a la evolución del dinero y comprender cómo algunas de las cuestiones económicas actuales han acompañado a las sociedades a lo largo del tiempo.

Entre los contenidos se incluyen referencias a fenómenos como la hiperinflación y a instrumentos y normas históricas relacionados con la actividad económica.

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades asumirá el impulso institucional del programa, su difusión entre los centros docentes no universitarios, así como la coordinación e interlocución con los centros y otras entidades que puedan participar en su desarrollo.

Asimismo, colaborará en la revisión, validación y supervisión de los contenidos pedagógicos y materiales educativos y realizará el seguimiento institucional de la implantación y los resultados de la iniciativa.

Por su parte, la Fundación Museo de la Economía será la responsable del diseño, desarrollo y coordinación de los contenidos pedagógicos y educativos, así como de la elaboración de los materiales didácticos que se impartirán a través de la plataforma online.

PROYECTO PROPIO

El programa contará también con materiales audiovisuales, dinámicas y actividades prácticas adaptadas al alumnado adolescente y con tutorías online dirigidas al profesorado participante.

La Fundación Caja Rural de Aragón contribuirá al desarrollo del proyecto a través de la financiación del mismo. En palabras de su directora, Laura Prada Navarro, se destaca que "la educación es la mejor inversión de futuro. Fomentar la educación financiera entre los jóvenes significa dotarles de herramientas para comprender el mundo que les rodea, desarrollar su pensamiento crítico y tomar decisiones responsables que les acompañarán durante toda su vida".

Para el desarrollo técnico-informático de la iniciativa, la Fundación Museo de la Economía contará con Integra Tecnología como proveedor tecnológico. Esta entidad se encargará de la adaptación y adecuación técnica de la plataforma online del Museo de la Economía para hacer posible el desarrollo de los contenidos de educación financiera dirigidos al alumnado de los centros educativos de Aragón.

La colaboración entre las tres entidades permitirá poner a disposición de los centros educativos una propuesta que combina educación económica, recursos tecnológicos y aplicación práctica, con el objetivo de que los adolescentes incorporen conocimientos y herramientas que les puedan resultar útiles tanto en sus decisiones económicas actuales como en las que deberán afrontar a lo largo de su vida.