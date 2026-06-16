Aragón impulsa una nueva cocina en el CEIP Josefa Amar y Borbón dentro de su plan de mejora de los comedores escolares

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha visitado este martes la cocina del CEIP Josefa Amar y Borbón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha visitado este martes el Colegio de Educación Infantil y Primaria Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, con motivo del próximo inicio de las obras que permitirán transformar su comedor de servicio de línea fría en una cocina propia.

Los trabajos comenzarán el próximo 23 de junio, una vez finalizado el curso escolar, con el objetivo de que el centro pueda disponer de la nueva instalación de cara al curso 2026/27. La actuación cuenta con una inversión estimada de alrededor de 200.000 euros y permitirá que los alumnos del colegio dispongan de menús elaborados en el propio centro, con todas las ventajas que ello supone en términos de calidad, cercanía y adaptación del servicio.

La actuación en el CEIP Josefa Amar y Borbón, que incluye albañilería, cajas de extracción y campanas y apertura del forjado entre otros trabajos, se enmarca en el compromiso del Gobierno de Aragón por ampliar progresivamente la red de colegios públicos con cocina propia, una línea de trabajo impulsada en esta legislatura para mejorar un servicio que se considera esencial dentro de la jornada escolar.

Durante la visita, la consejera Carmen Susín ha destacado que "la mejora de los comedores escolares es una prioridad para este Gobierno porque hablamos de un servicio esencial para miles de familias aragonesas. Estamos haciendo una inversión sin precedentes para que cada vez más alumnos puedan disfrutar de menús elaborados en sus propios centros, con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales".

Por su parte, el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, ha subrayado que "estas actuaciones son fruto de una planificación rigurosa que nos permite aprovechar los periodos no lectivos para ejecutar las obras y seguir ampliando progresivamente la red de cocinas escolares en todo Aragón. Es un proyecto de mejora de las infraestructuras educativas que tiene continuidad y una clara visión de futuro".

Para el curso 2026/2027, el Departamento de Educación destinará aproximadamente 1,8 millones de euros a nuevas actuaciones en cocinas escolares, una inversión que permitirá dar servicio a cerca de 1.600 alumnos y elaborar más de 280.000 menús a lo largo del curso en Aragón.

En este curso entrarán en funcionamiento 11 nuevas cocinas in situ en las tres provincias aragonesas, que se suman a las 9 del curso pasado.

En la provincia de Zaragoza, además del CEIP Josefa Amar y Borbón (1), se pondrán en marcha nuevas actuaciones en los colegios de Alfajarín (2) --en este caso, las ejecuta el Ayuntamiento y posteriormente el Gobierno de Aragón dará el servicio--, Peñaflor de Gállego (3), Catalina de Aragón (4) y Galo Ponte (5), además de Valdespartera III (6).

Por su parte, en la provincia de Huesca, será el CEIP Monzón 3 (7) el que el próximo curso contará con cocina in situ, mientras que en la provincia de Teruel se impulsará una nueva cocina central en el colegio El Ensanche (8),desde la que se suministrará comida caliente a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, de la capital turolense, así como al colegio de Cella.

Además, se implantará una cocina in situ en el colegio de Monreal del Campo (9) y los colegios de Calamocha (10) y Alcorisa (11) recibirán comida caliente desde los CRIE de estas dos localidades, que ya cuentan con instalaciones propias.

Estas intervenciones dan continuidad al plan iniciado por el Gobierno de Aragón en el curso 2024/2025 para incrementar el número de centros con cocina propia y avanzar hacia un modelo de comedor con mayor capacidad de elaboración en los propios colegios.

Además de la cocina, la visita junto al equipo directivo y varios representantes del AMPA ha incluido el aula de 2 años, que se puso en funcionamiento durante el curso 2024/2025: este año ha tenido una veintena de alumnos y la previsión es volver a alcanzarlas en 2026/2027.

La intervención integral para adaptar los espacios a las necesidades de los niños y niñas de 2 años superó los 11.800 euros: se destinaron a acondicionar los baños, a equipar el espacio con el mobiliario adecuado, a los trabajos en la zona de patio --con la instalación de una valle para separarlos del rsto de alumnos de Infantil y un toldo para dar sombra-- y a la climatización del aula mediante un aparato de aire acondicionado.