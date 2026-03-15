Aragón impulsa la presencia internacional de su industria de defensa en Eurosatory 2026

Imagen de la jornada celebrada hace unos días. - AREX

ZARAGOZA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Aragón estará presente este año en la feria internacional de defensa y seguridad Eurosatory 2026, que se celebrará en París del 15 al 19 de junio. En lo que supone la primera participación de la Comunidad, AREX (Aragón Exterior) está organizando el concurso de las empresas de la región en el marco del Hub de Defensa de Aragón. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la visibilidad internacional del tejido empresarial aragonés vinculado a este sector y facilitar el desarrollo de nuevas oportunidades de colaboración y negocio.

En total, 12 empresas aragonesas estarán presentes en la feria. Seis de ellas participarán en un espacio agrupado, coordinado por AREX, bajo el paraguas del Hub de Defensa de Aragón, tres estarán en el Pabellón de España Y otras tres contarán con stands independientes dentro del recinto ferial.

"Eurosatory es una de las ferias más importantes del sector defensa a nivel internacional. Estar presentes aquí permite a las empresas aragonesas establecer contactos en un mercado natural para España como es Francia, pero también en otros países europeos y de otros continentes", explica Javier Camo, director gerente de AREX.

"La participación en esta feria supone un esfuerzo importante para las empresas, pero representa un salto cualitativo en su presencia y visibilidad internacional.

"La participación aragonesa en la feria se complementa con un trabajo de consultoría especializado para el análisis del ecosistema de defensa de Francia y Alemania, impulsado por AREX y el IAF. Este estudio tiene como objetivo identificar a actores relevantes, oportunidades de colaboración y a potenciales socios comerciales en ambos países, con el fin de apoyar la actividad internacional de las empresas aragonesas presentes en la feria.

A partir de este análisis, AREX e IAF desarrollarán una labor de identificación y activación de contactos comerciales dirigida principalmente a las empresas aragonesas expositoras en Eurosatory, aunque también se buscará generar oportunidades para otras compañías integradas en el Hub de Defensa de Aragón y para los organismos que forman parte del mismo.

ACCESO A PROYECTOS EN EL MARCO DEL EUROPEAN DEFENCE FUND (EDF)

Asimismo, AREX y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) están desarrollando otras acciones en el marco del Hub de Defensa de Aragón para facilitar el acceso de las empresas aragonesas a proyectos europeos de I+D en defensa.

Entre ellas destaca el trabajo de información y preparación en torno al Fondo Europeo de Defensa (EDF - European Defence Fund), cuyo Programa de Trabajo 2026, presentado recientemente por la Comisión Europea, cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros destinado a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación colaborativa en el ámbito de la defensa en la Unión Europea.

En este contexto, AREX e IAF organizaron el pasado 20 de febrero en Zaragoza una jornada a la que asistieron más de cien empresas aragonesas para analizar las oportunidades del EDF y otros programas europeos vinculados al sector. En el evento participaron ponentes de las empresas Navantia, ARPA, del Ministerio de Defensa, de la Comisión Europea y otros expertos del sector, además de representantes del Gobierno de Aragón.

La sesión se celebró antes de los Info Days de la Comisión Europea que han tenido lugar en Bruselas esta semana pasada (10 y 11 de marzo), en los que ha participado una delegación empresarial aragonesa liderada por AREX e IAF.

El objetivo ha sido facilitar el alineamiento de las empresas con las prioridades estratégicas europeas, preparar su participación en los encuentros internacionales y favorecer la identificación de socios para futuros consorcios europeos.

Tanto la participación en Eurosatory como las actividades relacionadas con el EDF se enmarcan en la estrategia del Hub de Defensa de Aragón para reforzar la proyección internacional de las empresas del sector y fomentar la cooperación con otros ecosistemas europeos de defensa y seguridad.