Aragón inicia la reintroducción del lince ibérico con la suelta de dos ejemplares en Torrecilla de Valmadrid

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, suelta uno de los ejemplares de lince ibérico en la finca Acampo Armijo de Torrecilla de Valmadrid. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, y el consejero de Medio Ambiente y Turismo también en funciones, Manuel Blasco, han realizado este martes, 17 de marzo, la suelta de dos ejemplares de lince ibérico en una zona acotada de la finca Acampo Armijo, en el barrio rural zaragozano de Torrecilla de Valmadrid, reintroduciendo esta especie tras varias décadas de ausencia en la comunidad autónoma. El objetivo es "recuperar" esta especie, en peligro de extinción, ha dicho Azcón.

Jorge Azcón ha aseverado: "Hoy damos un paso importantísimo para la reintroducción de una especie que sigue en peligro de extinción en nuestra comunidad autónoma".

Además de la suelta de estos dos ejemplares, Windtail y Winx, se liberarán cuatro parejas más en los próximos meses en la ribera del Huerva, donde los 16 alcaldes del territorio afectado están de acuerdo con esta actuación, ha continuado Azcón.

Windtail y Wynx, dos ejemplares de un año de vida, permanecerán alrededor de un mes en el cercado de aclimatación, un recinto de 18.000 metros cuadrados y más de cuatro metros de altura diseñado para facilitar su adaptación al entorno y el aprendizaje de la caza del conejo, principal presa de la especie.

Tras esta fase inicial, el proceso se repetirá hasta completar la liberación de las cuatro parejas autorizadas por el grupo de trabajo del lince ibérico, con ejemplares procedentes también de los centros de cría de La Olivilla (Jaén) y Zarza de Granadilla (Cáceres). El 70 por ciento de esta superficie forma parte de la Red Natura 2000 y combina áreas de matorral, pinares y cultivos tradicionales de secano.

La hembra inicialmente prevista para formar la primera pareja de reintroducción, Waka, ha tenido que ser sustituida por Windtail por motivos técnicos relacionados con su socialización y con la compatibilidad de la pareja seleccionada. Esta decisión se ha adoptado tras la evaluación realizada por el equipo técnico del programa, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para la adaptación de los ejemplares al medio natural y favorecer el éxito del proceso de reintroducción.

DE PORTUGAL Y ANDALUCÍA

"El lince estuvo a punto de extinguirse en la segunda mitad del siglo XX y hoy sigue siendo una especie en peligro de extinción", ha continuado el jefe del Ejecutivo en funciones, mostrándose convencido de que la recuperación de esta especie en Aragón "va a ser espectacular", defendiendo la diversidad de la naturaleza como uno de los valores fundamentales de Aragón.

Ha explicado que los dos linces liberados esta mañana provienen de Silves (Portugal) y El Acebuche, en Doñana (Andalucía), y que durante el periodo de aclimatación aprenderán a cazar conejos, su principal fuente de alimento, y posteriormente estarán "en absoluta libertad".

Ha agradecido a los alcaldes de la cuenca del Huerva "haber ayudado y generado un consenso en torno a la recuperación del lince", indicando que los técnicos de la Administración autonómica han elegido esta zona porque hay abundancia de conejos.

Azcón ha comentado que el equipo técnico de la Dirección General del Medio Natural ha estado trabajando "muchísimos años", desde que en 2017 las Cortes de Aragón iniciaron los debates para la reintroducción del lince ibérico.

"Estos años han sido esenciales para que hoy podamos soltar esta pareja de linces ibéricos", ha continuado Azcón, convencido de que esta especie "va a poblar todos los montes del Huerva, una parte muy importante de la provincia de Zaragoza, y quién sabe si en el futuro tendremos la oportunidad de seguir recuperando el lince en otras zonas de Aragón".

"Vamos a poder ver que la reintroducción del lince mejora la biodiversidad y no genera problemas", ha enfatizado Azcón, señalando que "muchos agricultores van a estar también deseando que el lince se pueda recuperar por lo que significa también para poder reducir el número de conejos que hay en nuestros campos".

BIODIVERSIDAD

El director general de Medio Natural, Caza y Pesca en funciones, Alfonso Calvo, ha afirmado que "hoy es un día muy importante para la biodiversidad y para Aragón" y que esta suelta forma parte del proyecto de reintroducción del lince ibérico en España.

Una vez se aclimaten, durante un mes, y se encuentren en libertad, se soltarán otras tres parejas, hasta un total de ocho ejemplares, en meses sucesivos, actuación que se repetirá durante los próximos cuatro años hasta liberar a unos 22 ejemplares.

Ha expuesto que el grupo de trabajo del Departamento ha elegido dos zonas para la reintroducción de esta especie, la cuenca del Huerva y la comarca de Monegros. Ha recalcado que todos los alcaldes de esta zona del Huerva están de acuerdo en realizar esta actuación.

Por otra parte, ha comentado que reintroducir el lince también es "una oportunidad importantísima" desde el punto de vista económico y turístico y que se habilitarán puntos de observación en los 16 municipios de la ribera del Huerva que participan, aunque no en este periodo porque "necesitan una mayor tranquilidad para aclimatarse"

Los linces llevan sendos collares de seguimiento mediante 'radiotrackint', de forma que los técnicos del Gobierno de Aragón sabrán si están comiendo o durmiendo y dónde se encuentran. La idea es que se reproduzcan en libertad.

Calvo ha indicado que los linces necesitan "tranquilidad, que no haya muchas carreteras, que haya muchos conejos y agua", lo que en esta zona "tienen en abundancia".

INVERSIÓN

La inversión comprometida o ejecutada hasta la fecha asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el resto, de fondos propios del Gobierno de Aragón.

A esta financiación se sumarán aportaciones privadas como las de las empresas SAMCA, con 50.000 euros anuales durante cuatro años, y REPSOL, con 60.000 euros anuales en el mismo periodo.

El programa ha permitido también la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo en SARGA y la generación de movimiento económico en la zona, con la contratación de actuaciones como la construcción del cercado de presuelta o las obras de prevención de ahogamientos.

PROGRAMA LIFE

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se enmarca en la Estrategia nacional de conservación de la especie, un programa que ha permitido alcanzar en 2024 una población de 2.401 ejemplares censados en España y Portugal, tras la reintroducción de 403 individuos desde el año 2011 en distintas áreas con condiciones favorables.

Este proyecto forma parte además del programa europeo LIFE Lynxconnect, dotado con 18,7 millones de euros, cuyo objetivo es crear una metapoblación genética y demográficamente funcional de lince ibérico.