Aragón insta al Ministerio de Educación a actualizar los temarios de acceso a los puestos docentes

La diputada del PP Elena Allué, en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento aragonés ha aprobado este martes, con el apoyo de CHA y A-TE y el voto en contra del PSOE y Vox, una proposición no de ley del PP para pedir al Ministerio de Educación que proceda "con carácter urgente" a actualizar los temarios de acceso a los puestos docentes de forma coordinada entre los territorios, expertos y representantes de la comunidad educativa.

En defensa del texto, la diputada 'popular' Elena Allué ha indicado que su iniciativa "busca dar parte de la solución a un problema compartido por todas las comunidades como es la falta de docentes".

Con esta "propuesta constructiva", Allué ha opinado que en Aragón el inicio del curso escolar "se está llevando con total normalidad, a pesar del recorte del Plan Corresponsables y de la falta de profesionales en determinadas especialidades".

OPOSICIÓN

Desde el PSOE, María Rodrigo ha defendido que, "desde el mes de enero, se está trabajando desde el Gobierno central" en relación con la profesión docente y en "un proceso de reforma de todo el marco regulatorio para consensuar un nuevo estatuto del profesorado", con el detalle de las competencias del puesto, acceso o temario, entre otras.

Por otra parte, el parlamentario Fermín Civiac (Vox) ha señalado que los programas de la oposición "están algo desfasados porque son el año 1996", pero que cambiarlos ahora "sería como hacer una reforma constitucional porque saldría peor".

Isabel Lasobras (CHA) ha compartido que el compromiso con la educación "no puede mantenerse sin garantizar un acceso justo, riguroso y coherente con la función pública". Así, ha mostrado su respaldo a "la reforma del modelo de oposiciones y el sistema selectivo al cuerpo docente".

La parlamentaria de A-TE Pilar Buj ha mostrado su apoyo a que los procesos selectivos de profesorado sean "garantistas y de calidad", puesto que se trata de uno de los pilares fundamentales para "asentar una escuela pública de calidad" con "profesionales bien formados y vocación por la docencia".