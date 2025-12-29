Aragón instalará tres estaciones meteorológicas para mejorar la seguridad en prevención de aludes

Archivo - Cerrado el acceso al Balneario de Panticosa por riesgo de aludes - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado la instalación de tres nuevas estaciones nivo-meteorológicas en el Pirineo aragonés con el objetivo de prevenir y dar respuesta ante aludes y otras situaciones de riesgo en zonas de alta montaña.

Las estaciones se ubicarán en los municipios de Aragüés del Puerto (Jacetania), Panticosa (Alto Gállego) y Sahún (Ribagorza), puntos especialmente sensibles durante la temporada invernal por la práctica de deportes de montaña y la dificultad de acceso en caso de emergencia.

Estos dispositivos permitirán disponer de información en tiempo real sobre las condiciones de nieve y meteorología, un factor clave para anticipar riesgos y actuar con mayor rapidez y eficacia.

Esta actuación ha respondido a la necesidad de reforzar el trabajo del Servicio de Emergencias 112 Aragón, que opera de forma ininterrumpida durante todo el año y que requiere datos precisos para coordinar intervenciones en un territorio amplio, montañoso y disperso como el aragonés.

El contrato para el suministro e instalación de las estaciones tendrá una duración de seis meses y contará con un presupuesto estimado de 137.940 euros, IVA incluido. Para hacer posible esta inversión, el Gobierno de Aragón ha autorizado de forma excepcional la superación de los límites de gasto previstos para el próximo ejercicio, debido al elevado compromiso presupuestario existente por otros proyectos estratégicos, como el del Centro Integral de Gestión de Emergencias de Aragón.