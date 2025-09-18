Aragón lanza "una llamada al compromiso colectivo" con su nueva campaña para reforzar la red de familias de acogida

Carmen Susín, durante la rueda de prensa de este jueves, junto con Jaime Martínez. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha lanzado "una llamada al compromiso colectivo" con la puesta en marcha de una nueva campaña de sensibilización para reforzar la red de familias de acogida. 'Cada niño tiene una historia, solo necesita un hogar donde contarla' es el mensaje con el que la iniciativa pretende alcanzar sus objetivos.

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, acompañada por el presidente de la Asociación de Familias de Acogida en Aragón (ADAFA), Jaime Martínez, ha presentado este jueves la campaña en una rueda de prensa.

Esta iniciativa "es una llamada al compromiso colectivo y sobre todo a la esperanza de muchos niños y niñas que necesitan en un momento determinado de sus vidas el cuidado de una familia", ha explicado Susín, para añadir que "responde a la urgencia de reforzar la red de familias de acogida".

Aunque Aragón cuenta con un sistema de protección a la infancia que garantiza que todos los menores de hasta seis años tutelados vivan en familias, --no en centros residenciales--, el número de hogares disponibles está disminuyendo y la capacidad de respuesta se encuentra al límite.

Por ello, con esta campaña "se busca reforzar la red de acogimiento familiar para asegurar que cada niño o niña en situación de vulnerabilidad crezca en un entorno familiar seguro, afectivo y estable", ha dicho la consejera de Bienestar Social y Familia.

En cualquier caso, "todas las comunidades autónomas estamos afrontando estas campañas, puesto que ha descendido de manera generalizada el número de familias acogedoras y queremos impulsar entre todos, otra vez, el interés", ha apuntado Susín.

Asimismo, la consejera ha comentado que los centros "están muy bien, tienen a sus educadores como referentes y les dan ese afecto y ese cariño, pero como en una familia, en ningún sitio. Es donde deben permanecer todos los menores, en un entorno familiar y afectivo".

83 FAMILIAS

En la actualidad, la bolsa de familias de acogida en Aragón está compuesta por 83 familias, aunque en otras épocas se ha superado el centenar, según ha precisado Susín.

Este número ha descendido, y no todas las familias están activas, lo que limita la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren especial sensibilidad, como la acogida de bebés o grupos de hermanos que necesitan permanecer juntos", ha confirmado Susín.

De acuerdo con los datos actualizados a agosto de 2025, en Aragón hay 11 en Huesca, 13 en Teruel y 59 en Zaragoza con capacidad y disponibilidad para acoger. De ellas, 17 están en proceso de valoración; 51 viven en las capitales de provincia --45 en Zaragoza ciudad, 3 en Huesca y 3 en Teruel-- y otras 32 en el entorno rural.

Además de estas 83 familias, hay otras 34 que --constando como idóneas y habiendo estado activas en la bolsa-- tienen suspendido su ofrecimiento, ya sea por circunstancias personales, por estar en un momento de respiro entre acogimientos o por cualquier otra casuística.

DAR VISIBILIDAD

Por su parte, Jaime Martínez ha insistido en la importancia de "visibilizar el acogimiento familiar que, en muchas ocasiones es el gran desconocido a nivel social, institucional y normativo" y acciones como esta campaña "son necesarias para conseguir los objetivos marcados".

El reto se fija en lograr que no haya ningún menor de diez años en centros residenciales, pero "necesitamos familias reparadoras, que provean de un desarrollo integral a los menores que están en protección".

Tenemos que aspirar a la excelencia, no solo a cubrir el expediente, sino a dar un trato que ya la ley nos obliga a dar a los menores, que se puedan desarrollar de manera integral. Y para ello, todas las acciones son necesarias y son buenas", ha resumido Martínez.

Acerca del descenso del número de familias de acogida en Aragón, Jaime Martínez ha reconocido que "el desgaste emocional es fuerte", no obstante, se ha fijado en la necesidad de mejorar la conciliación y adaptar la normativa a estos casos.

"Necesitamos un impulso colectivo, no solo de servicios sociales, sino de toda la administración, de todos los departamentos, para que el impacto --en las familias-- sea cada vez menor y que realmente puedan llevar de forma sostenible los acogimientos familiares", ha reivindicado el presidente de la Asociación de Familias de Acogida en Aragón (ADAFA).

SOBRE LA CAMPAÑA AUDIOVISUAL

La campaña, que ya ha comenzado en prensa digital a través de 'banners' con animadas imágenes de los cuentos infantiles de Pinocho y Blancanieves, y también en cuñas de radio, continuará a partir de este jueves con una pieza audiovisual que, sin restar espacio a las imágenes de cuento citadas, tiene como protagonistas a niños y niñas a los que se invita a reflexionar cómo habría sido la vida de los personajes animados sin la presencia de sus figuras acogedoras.

"Con esta campaña audiovisual se hace un llamamiento para que nuevas familias se sumen al acogimiento familiar en Aragón, con la aspiración de llegar hasta cien hogares nuevos", ha reconocido la consejera.

Las personas interesadas pueden solicitar más información llamando al teléfono '976 715 004'.