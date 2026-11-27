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ZARAGOZA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas a precios constantes aumentaron en Aragón un 2,9% interanual durante el mes de octubre, mientras que en el conjunto de España descendieron un 0,9%. Con este resultado, Aragón se sitúa como la comunidad autónoma con mayor crecimiento de las ventas minoristas de todo el país, en un mes en el que únicamente seis comunidades registraron tasas positivas.

La evolución también es favorable respecto al mes anterior. Las ventas aumentaron en Aragón un 4,4% en octubre respecto a septiembre, frente al crecimiento del 2,3% registrado en el conjunto nacional. A ello se suma el comportamiento del empleo: la ocupación en el comercio minorista aragonés creció un 1,2% interanual, ligeramente por encima del 1,1% de España.

La directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, ha destacado que los datos "demuestran que el comercio aragonés está respondiendo y que Aragón está haciendo las cosas de manera diferente. Mientras las ventas caen en el conjunto de España, aquí crecen casi un 3% y somos la comunidad que más avanza. Estamos apoyando el consumo, acompañando al pequeño comercio y poniendo los recursos públicos allí donde generan actividad económica, y los resultados están ahí".

El Gobierno de Aragón considera que esta evolución debe ponerse, además, en perspectiva. En septiembre las ventas ya habían crecido en Aragón mientras retrocedían en el conjunto nacional y, tomando como referencia julio de 2023, las ventas minoristas reales habían aumentado aproximadamente un 14,1% en Aragón frente al 7,1% nacional, prácticamente el doble.

EL PROGRAMA 'VOLVEREMOS' IMPULSA NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO

Esta evolución favorable del comercio aragonés coincide con la expansión hasta 71 localidades de Volveremos durante la campaña de 2026, una política pública con la que el Gobierno de Aragón busca no solo incentivar las ventas, sino también modificar los hábitos de consumo para que una mayor parte del gasto de las familias se quede en el comercio local.

Carmen Herrarte ha destacado que "Volveremos está ayudando a cambiar los hábitos de consumo en Aragón. Estamos consiguiendo que comprar en el comercio local vuelva a estar en la cabeza de los ciudadanos y que una mayor parte de su renta se quede en nuestros barrios, pueblos y ciudades. Y los datos de 2026 son claros: donde Volveremos se extiende, crecen las compras, crecen los usuarios y crece la actividad económica que permanece en el territorio".

UNA EVOLUCIÓN QUE SUPERA A LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO

El liderazgo aragonés cobra todavía mayor relevancia al compararlo con las comunidades del entorno. Frente al crecimiento del 2,9% de Aragón en octubre, las ventas minoristas descendieron un 4,2% en La Rioja, un 2,9% en la Comunidad Valenciana, un 1,1% en Cataluña y un 0,8% en el País Vasco. Navarra registró un crecimiento del 0,4%.