Aragón logra su segundo mejor enero histórico en pernoctaciones hoteleras con un alza del 10,3%

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Aragón aumentaron un 10,3% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 401.771 pernoctaciones y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de enero en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,78% más de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 186.324 viajeros. Por nacionalidad, 156.120 eran residentes en España, el 83,79%, mientras que 30.204 (16,21%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4% y los extranjeros se redujeron un 3%.

Del total de pernoctaciones en Aragón, 339.055 las realizaron residentes en España (un 84,39%), mientras que 62.717 (15,61%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 77,81 euros, lo que representa una subida del 7,8% interanual. En general, los precios subieron un 9,74% respecto al año anterior en Aragón.

En total, en Aragón se alcanzó en enero una ocupación del 39,1% y el sector hotelero empleó a 3.432 personas (un descenso del 1,3% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla - La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).