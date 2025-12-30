Aragón mantiene la vigilancia tras el brote de gripe aviar en Lérida y recuerda la importancia de la prevención

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, y el catedrático de Sanidad Animal Juan José Badiola. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón mantiene la vigilancia sanitaria en el sector avícola tras el brote de gripe aviar detectado la semana pasada en la provincia de Lérida e insiste en la importancia de las medidas preventivas.

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, ha mantenido una reunión con las principales empresas integradoras del sector avícola para analizar la situación tras el último brote en la comunidad vecina, y poner en común la información más reciente disponible.

Durante el encuentro, ha trasladado al sector la actualización de los datos abordados en la reunión de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) celebrada este lunes, así como las conclusiones técnicas compartidas a nivel estatal.

En este contexto, Lanza ha subrayado la importancia de mantener activas y reforzadas todas las medidas de bioseguridad y vigilancia sanitaria.

"La situación exige máxima prudencia, coordinación y rigor técnico, pero también tranquilidad", ha señalado la directora general, quien ha recordado que en Aragón no se ha detectado ningún caso en explotaciones avícolas. "Nuestro objetivo es anticiparnos y reducir al máximo cualquier riesgo", ha añadido.

Aitziber Lanza ha aplaudido el trabajo realizado por las empresas del sector, destacando que las integradoras han desarrollado sus propios estudios de riesgo y planes de actuación, alineados con las recomendaciones sanitarias.

"El sector ha trabajado bien, con responsabilidad y profesionalidad, y eso es clave para proteger la sanidad animal y la actividad productiva", ha afirmado.

Asimismo, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación se ha insistido en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones, reforzar los controles y mantener una comunicación fluida con la Administración ante cualquier incidencia.

"El mensaje es claro: prevención, vigilancia y colaboración permanente", ha concluido Lanza, reiterando que el Ejecutivo aragonés mantiene activados todos los protocolos de seguimiento de la mano del sector avícola en la Comunidad Autónoma