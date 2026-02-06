Aragón mejora en los indicadores de riesgo de pobreza y exclusión por la mayor calidad del empleo

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón destaca que en el año 2025, de acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), en Aragón se ha generado más riqueza y se ha creado más empleo estable y de calidad.

Así lo confirman los datos estadísticos que actualizan la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza y exclusión social de los hogares a través de factores como la carencia material y social severa y la intensidad en el empleo.

Aragón ha experimentado una mejora en todos los indicadores clave que configuran la tasa AROPE respecto a 2024 y se ha convertido en una de las comunidades autónomas con menor riesgo de pobreza y mayor capacidad de resistencia económica en el contexto nacional.

De 2024 a 2025 se ha registrado un descenso notable de la mencionada tasa, que pasa del 20,3% en 2023 y el 20,8% de 2024 al 19,2% de 2025.

Este mismo índice apunta a que en España 1 de cada 4 ciudadanos (25,7%) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, mientras en Aragón la vulnerabilidad económica afecta a menos de 1 de cada 5 personas.

Aragón también presenta una fortaleza notable en la gestión de la economía doméstica, con un porcentaje de personas con "mucha dificultad para llegar a fin de mes" (4,7%) que es casi la mitad del promedio nacional (8,5%): es la segunda Comunidad autónoma con menor porcentaje, sólo superada por el País Vasco (3,8%).

Por otra parte, la tasa de población viviendo en hogares con baja intensidad de empleo en Aragón (4,9%) es significativamente inferior a la media de España (8,0%), lo que indica una mayor estabilidad en el acceso al trabajo y en su calidad.