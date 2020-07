Aragón mejora su transporte sanitario programado con más personal y más vehículos

ZARAGOZA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón cuenta con un nuevo contrato de transporte sanitario no urgente, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Transalud, que incrementan tanto los recursos humanos, con una plantilla global de 261 personas --35 más que en el contrato anterior--, como los recursos materiales, con 214 ambulancias, 22 más que en el actual servicio.

La nueva adjudicataria comenzará su actividad el próximo sábado y el contrato tiene una duración inicial de cuatro años, prorrogables por otros dos, con un valor estimado global de 41,2 millones de euros durante el periodo inicial, ha informado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El contrato se ha desglosado en tres lotes: Huesca y Barbastro; los tres sectores sanitarios de Zaragoza capital y Calatayud; y Teruel y Alcañiz. En el lote correspondiente a la provincia de Huesca se adscriben 27 ambulancias no asistenciales, cinco más que en el anterior contrato; en el de la provincia de Zaragoza, el total es de 65, diez más; y en el correspondiente a la provincia de Teruel, habrá un total de 26, siete más que en la actualidad.

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asistido a la presentación de los nuevos vehículos, junto al gerente de la UTE Transalud Aragón, Rafael Gómez, en las instalaciones del Hospital Royo Villanova de Zaragoza.

Según ha dicho Repollés, este servicio "se encarga de asegurar el acceso de los usuarios al sistema sanitario" y tiene como objetivo dar un servicio de calidad a la ciudadanía".

Cabe recordar que el transporte sanitario no urgente consiste en el desplazamiento de usuarios que no se encuentran en situación de emergencia, sino que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desplazarse en los medios ordinarios de transporte a un centro sanitario o a su domicilio. Por eso, aunque se trata de un transporte sanitario, no presta asistencia sanitaria en el viaje y, además, se conoce con antelación la fecha y hora del desplazamiento.

Durante el año 2019, se han realizado 235.259 de estos servicios --55.510 en la provincia de Huesca, 144.507 en Zaragoza y 35.242 en la de Teruel--. Algunos de los itinerarios más realizados han sido los traslados hasta las consultas externas o pruebas programadas, a tratamientos de diálisis y a rehabilitación.