Aragón no recurrirá la suspensión de la concertación del Bachillerato y la retomará "con garantías" el curso 2027/28

Este viernes la vicepresidenta Vaquero y la consejera Susín han mantenido una reunión con los representantes de la escuela concertada. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha anunciado que el Gobierno de Aragón retomará el proceso de concertación del Bachillerato el curso 2027/2028 "con todas las garantías jurídicas para que las familias elijan libremente en qué centro quieren que sus hijos" continúen su etapa formativa.

Susín se ha expresado así este viernes, tras reunirse con colectivos y representantes de la educación concertada y después de estudiar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) conocido este jueves y que suspende, de forma temporal, la orden ECD/515/2026, relativa a la concertación de enseñanzas de Bachillerato en la comunidad autónoma, estimando así las medidas cautelares solicitadas por 17 entidades en defensa de la escuela pública.

Además de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, han asistido al encuentro representantes de la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Aragón (FSIE), la Federación de Enseñanza de USO Aragón, Fecaparagón, Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón (CECE Aragón) y Escuelas Católicas de Aragón (ECA).

Dado que el proceso de escolarización comienza el 15 de junio para los estudiantes de Bachillerato y otras enseñanzas superiores, "hemos decidido que no se van a recurrir las cautelares y vamos a aceptarlas y a acatarlas", ha afirmado Carmen Susín, quien ha insistido en que el Gobierno de Aragón "respeta las decisiones judiciales, no podemos hacerlo de otra forma, aunque no las compartamos".

Esta decisión de no recurrir, ha aclarado la consejera del ramo, "no quiere decir que el Bachillerato no se vaya a concertar", sino que "seguiremos adelante con el proceso, con todas las garantías jurídicas, para que las familias elijan libremente en qué centro quieren que sus hijos" prosigan con su estudios.

Carmen Susín ha lamentado que no pueda llevarse a cabo este proceso en el curso 2026/2027 "como estaba previsto", pero será el siguiente "con todas las garantías jurídicas". Desde luego, "lo que no podemos hacer es retrasar el proceso de escolarización y que está en una situación vulnerable restando seguridad a las familias que tienen que matricular a sus hijos ya en el Bachillerato".

Por otro lado, la titular autonómica de Educación, Ciencia y Universidades ha subrayado que "ayer fue un día triste, porque se recortó el derecho de 55.000 familias que, o bien iban ya a matricular a sus hijos o tienen la expectativa de hacerlo, puesto que cursan sus estudios en centros concertados".

Y, en este sentido, ha defendido que recortar derechos "no es motivo de alegría": "Me entristece tremendamente que la izquierda ayer celebrara esto como una victoria cuando hay 55.000 familias, como mínimo, que vieron frustradas sus expectativas y desde luego recortados sus derechos por parte de la izquierda".

TRANQUILIDAD

El Gobierno de Aragón ha transmitido tranquilidad a los representantes de la concertada y se ha comprometido a defender la legalidad de esta medida, diseñada para garantizar la libertad de elección de las familias aragonesas, por considerar la concertación de esta etapa post-obligatoria como una cuestión de justicia y que no supone un perjuicio para la red pública.

Esta decisión se hizo con el Gobierno en funciones, ha explicado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, porque era "imprescindible" para poder cumplir con el compromiso de la concertación para que el proceso de matriculación empezase en plazo.

La posición tanto del Gobierno como del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades es "firme", en palabras de Vaquero y Susín, que se han referido a la concertación singular del Bachillerato como "una decisión legítima de planificación educativa", por tanto, amparada por la Ley y orientada a ampliar las posibilidades de elección de las familias aragonesas.

"No estamos quitando derechos, sino ampliándolos", ha concluido Vaquero, que ha contrapuesto la defensa de derechos y de la seguridad con "el sectarismo y partidismo hipócrita" de quienes han paralizado la orden de concertación de esta enseñanza post-obligatoria.

En el caso de Aragón, la concertación del primer curso de Bachillerato supone "eliminar una barrera económica que afectaba en la actualidad a unas 1.700 familias de una veintena de centros, que se veían obligados a realizar cambios de centro que no deseaban y que tenían por ello limitada la libertad de elección que reconoce la Constitución Española".

Acerca de la decisión del Gobierno de Aragón de no recurrir las medidas cautelares, la vicepresidenta ha argumentado que dilataría el proceso y "supondría dejar en el limbo una decisión final que generaría, teniendo en cuenta que está ya cercano el periodo de matriculación, a las familias".

"Si hay algo que persigue al Gobierno de Aragón es el seguir apostando por una enseñanza de calidad, por una enseñanza apoyada en la libertad y por eso, sobre todo, es muy importante también lo que piensan los centros, lo que piensan los trabajadores, docentes, familias y siempre pensando en el interés superior del alumno", ha manifestado Mar Vaquero.

"TRISTEZA Y DECEPCIÓN"

Desde los colectivos y representantes de la concertada, el secretario general en funciones de la Federación de Sindicatos Independiente de Enseñanza de Aragón (FSIE), Jesús Gil de Bernabé, ha considerado que la suspensión de la concertación del Bachillerato es "una decisión puntual para el próximo curso".

Ha recalcado que FSIE "acata la decisión de los tribunales, pero no la comparte" y se ha comprometido a "trabajar para que haya una concertación beneficiosa para las familias con menos recursos y con bases sólidas que nos permitan seguir edificando una calidad educativa en Aragón para el futuro".

Asimismo, el responsable de la Federación de Enseñanza de USO Aragón, Pablo Aguilar ha reconocido: "Estamos muy decepcionados. Acatamos este dictamen y no vamos a entrar en juicio sobre el contenido, pero siempre hemos defendido que el concierto de Bachillerato es una necesidad real".

Desde Fecap Aragón, Miguel Ángel Serralde, ha cargado contra las 17 entidades que solicitaron medidas cautelares para aseverar: "Exclusivamente, han pretendido perjudicar a 2.700 familias cuyos hijos están cursando 4º de la ESO en los colegios concertados, porque no han entendido que el incremento del 1,3% en el presupuesto de educación que hubiera supuesto el concierto de Bachillerato no perjudica a nadie ni soluciona los problemas de la enseñanza pública".

El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, José Ignacio Casajús, ha pronunciado: "Entendemos que el concierto es válido, que los motivos que llevan a ello y a la solitud siguen siendo válidos y lo serán de aquí en adelante. Desde luego, lucharemos desde los centros para que así sea".

Por último, el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón (CECE Aragón), José María Marín, ha hablado de "tristeza enorme" la situación en la que queda el proceso de concertación del Bachillerato porque ha afectado a familias, alumnos y centros.

Marín ha calificado de "grave" el hecho de tener que explicar a los estudiantes que podrían haberse beneficiado de esta medida que después de años juntos, en la mayoría de los casos desde los tres años, que "por un tema económico, a partir del año que viene se tienen que ir a otro sitio porque los padres, en algunos casos, no van a poder pagar lo que cuesta el Bachillerato no concertado".