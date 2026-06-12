Azcón reconoce que será "muy difícil" que la concertación del Bachillerato pueda hacerse en septiembre

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en un momento de la visita este viernes a la Base de Emergencias de Villanueva de Gállego (Zaragoza) - FABIÁN SIMÓN

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido la voluntad de su ejecutivo de "seguir ampliando derechos" de las familias que optan por la educación concertada, aunque tras la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) cree que va a ser "muy, muy difícil que pueda hacerse en septiembre".

En concreto ha declarado: "Creo que tiene que ser el Departamento de educación y los representantes de la educación concertada quienes valoren las distintas alternativas, pero toda la lógica lleva a pensar que si tuvimos que tomar la decisión con un gobierno en funciones para que pudiera implementarse en septiembre, ahora, estando en el mes de junio, es muy, muy, muy difícil que pueda hacerse en septiembre".

Azcón ha hecho estas manifestaciones a preguntas de los medios de comunicación a la finalización de la inauguración de la Base de Emergencias de Villanueva de Gállego (Zaragoza).

El presidente ha explicado que la decisión de iniciar el procedimiento de concertación del Bachillerato con el gobierno en funciones se hizo "para que los alumnos y las familias pudieran beneficiarse, sin ningún género de dudas, a partir del curso 26-27".

En cualquier caso, ha asegurado que respertarán la decisión judicial y que no la podrán en duda, pero se ha reafirmado en la voluntad de perseverar en la medida de concertar, que identifica como "ampliar derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada".

"Nos comprometimos a ello en el Debate del Estado de la Comunidad y durante las elecciones, y esa apuesta por la educación pública, pero también por la concertada que han hecho los aragoneses es una apuesta en la que el Gobierno de Aragón va a seguir trabajando.

Los pasos a dar a partir de ahora, ha avanzado Azcón, se decidirán con la concertada, "igual que decidimos en el pasado qué medidas poníamos y en el tiempo en el que las poníamos" y se ha remitido a la reunión de esta mañana de la consejera de Educación con el sector de la concertada para valorar las decisiones a adoptar de cara al futuro.

"Creo que es muy importante que el diálogo que ha habido siga existiendo y que la voluntad de ampliar derechos, siempre de ampliar derechos en lo que tiene que ver con la educación que tiene este Gobierno, siga siendo la filosofía con la que actuamos", ha manifestado.

La suspensión cautelar descansa fundamentalmente en el hecho de que la orden la adoptase un gobierno en funciones, por lo que cabría la posibilidad de que el Ejecutivo ya conformado iniciase un nuevo procedimiento en paralelo mientras se resuelve el fondo de la primera iniciativa.

Una posibilidad que Azcón ve "muy difícil" que pueda posibilitar la concertación para el próximo curso: "Toda la lógica lleva a pensar que si tuvimos que tomar la decisión con un gobierno en funciones para que pudiera implementarse en septiembre, ahora, estando en el mes de junio, es muy muy muy difícil que pueda hacerse en septiembre".