Aragón "no se resigna" en su lucha contra la despoblación: colaboración institucional y "escuchar a la gente"

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha referido a los "serios problemas de despoblación y de desequilibrio territorial" que sufre la comunidad autónoma para asegurar que su Ejecutivo "no se resigna" en su lucha y la fórmula para revertir esta realidad pasa por la colaboración institucional y "escuchar a la gente".

En su intervención en la primera sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, que ha tenido lugar este miércoles, en las Cortes de Aragón, Azcón ha expuesto que el territorio representa casi el 10% de la extensión de España, mientras que la población no alcanza el 3% del total.

"De hecho, contamos con varias zonas cuya densidad de población es similar a la de Laponia", ha comparado, no obstante, el Gobierno de Aragón "no se resigna" e impulsa "numerosas y novedosas actuaciones para luchar contra la despoblación".

En primer lugar, ha comentado Jorge Azcón, "hemos sido capaces de alcanzar un acuerdo sin precedentes con las tres diputaciones provinciales que nos va a permitir sumar esfuerzos y ser más eficaces a la hora de ayudar a nuestros pueblos".

Ha calificado este acuerdo como "un nuevo ejemplo de colaboración institucional", que contará, ha desgranado, con cinco ejes de actuación: Fomento de la economía rural; conectividad rural; accesibilidad a los servicios bancarios; fomento de la educación rural; y fomento del derecho a la salud.

"Desde este año y hasta 2028 se invertirán 64 millones de euros entre las cuatro instituciones, de los que el Gobierno de Aragón aportará la mitad", ha apuntado el presidente de la comunidad autónoma.

COMARCAS

Por otro lado, Azcón se ha felicitado por "ser el primer presidente que se está reuniendo con todos los consejos comarcales en el marco del Plan Territorial", con el propósito de "conocer los problemas y buscar soluciones, lo más efectivo es acercarse a ellos y escuchar a la gente que los sufre en su día a día".

"Las comarcas --ha aseverado-- prestan una serie de servicios fundamentales para los aragoneses que viven en el medio rural, como la dinamización turística, cultural y deportiva, el servicio de protección civil o el servicio social de base". Por tanto, el Gobierno de Aragón "trabaja para mejorar la financiación y la prestación de todos ellos".

PLAN PIRINEOS

En este punto, ha comentado algunas de las iniciativas del Gobierno de Aragón orientadas a la dinamización turística, cultural y deportiva, como es el caso del Plan Pirineos, "la mayor actuación de la historia sobre las 4 Comarcas pirenaicas".

"Este año hemos presentado el Plan Pirineos de la Comarca del Sobrarbe, donde vamos a invertir 29 millones de euros en proyectos turísticos, viviendas asequibles para trabajadores y en el asfaltado de la pista de Chía a Plan", ha contado.

Además, en la Comarca de la Ribagorza ya han comenzado las obras de la telecabina Benasque-Cerler, con una inversión de 15,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, a la que se suma un muro de defensa contra inundaciones financiado por el Instituto Aragonés del Agua con 1,3 millones más.

Mientras que en el Alto Gállego, en Panticosa, se ha iniciado también la construcción del tobogán de montaña de mayor desnivel de Europa, que permitirá desestacionalizar el turismo de la zona, con una inversión de 7,7 millones.

El próximo mes, ha avanzado, en La Jacetania, comenzarán las obras de la unión de las estaciones de esquí por telecabina de Astún y Candanchú, adjudicada por 29,7 millones de euros, de los cuales el Gobierno de Aragón aporta 16,7 millones.

Además, "estamos realizando una inversión sin precedentes en innivación artificial en todas nuestras estaciones de esquí: casi 73 millones de euros para instalar 1.297 nuevos cañones y renovar o modernizar otros 356", ha anotado, para explicar que estos nuevos cañones permitirán producir nieve artificial a temperaturas más altas y de forma mucho más eficiente, con menor consumo de agua y electricidad. Con ellos, las temporadas de esquí serán más prolongadas y estables, asegurando así un sector económico clave como la nieve.

"Nunca en la historia el sector de la nieve, fundamental para la prosperidad y la supervivencia de los valles pirenaicos y de la ibérica turolense, había recibido semejante apoyo inversor", ha expresado.

TERUEL: LA PROVINCIA MÁS DESPOBLADA

En la provincia de Teruel, "la que más sufre la despoblación", ha lamentado Azcón, "obtuvimos el compromiso del presidente" del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incrementar el FITE hasta los 86 millones anuales.

Este fondo "ha sido fundamental para impulsar proyectos estratégicos para el territorio como Motorland, Dinópolis o el Aeropuerto de Teruel", ha enumerado Jorge Azcón, que ha agregado: "A pesar de haberlo reclamado hasta en 11 ocasiones, la última vez con una carta dirigida al ministro, todas ellas sin respuesta, seguimos a la espera de que el Gobierno Central firme el FITE de 2025 y demuestre, con hechos, este compromiso adquirido con nuestra comunidad".

Del mismo modo, "seguimos esperando que el Gobierno Central aplique en Teruel las ayudas al funcionamiento empresarial hasta el máximo permitido del 20%, frente al insultante 1% actual", ha comentado.

En esta línea, ha señalado que a su llegada al Gobierno de Aragón "sacamos del cajón los 88 millones de los Fondos de Transición Justa para apoyar al tejido empresarial y las instituciones de la provincia de Teruel". Unas ayudas, ha dicho, que, "incomprensiblemente, el anterior Ejecutivo tenía paradas".

En 2024, se concedieron 154 ayudas a 120 empresas por casi 18 millones de euros y en las próximas semanas se van a resolver el grueso de las de 2025 por 12,5 millones de euros para, entre otros conceptos, digitalización o eficiencia energética.

Igualmente, antes de que finalice el año se convocarán otros 2,5 millones de euros destinados a fomentar la economía circular. En total, durante 2024 y 2025 se habrán movilizado 33 millones de euros, a los que se sumarán 15 millones de euros adicionales en 2026 y 2027.

CARRETERAS Y TRANSPORTE

En otro orden de cosas, el presidente de Aragón ha hablado de las carreteras, algo esencial para la vertebración del territorio. "Eran las peor conservadas de España cuando llegamos al Gobierno y con el Plan Extraordinario de Carreteras estamos renovando 1.760 kilómetros en 51 vías de la red autonómica", ha precisado.

Así, ha cifrado en 630 millones de euros la inversión para que "Aragón, sus municipios y sus habitantes cuenten en menos de dos años con las carreteras que realmente merecen". De hecho, la mayoría de las carreteras incluidas en el plan ya están en obras y algunos de los itinerarios presentan un grado de ejecución superior al 50%.

En cuanto al transporte por autobús, "un servicio público necesario para reducir la brecha entre lo rural y lo urbano", el nuevo mapa concesional, que este año culminará su implantación, hará posible llegar "a más ciudadanos y con un mejor servicio".

En concreto, los núcleos de población a los que se presta el servicio aumentan de 900 a 1.300, un incremento de casi el 45%. Casi 200.000 aragoneses, de 216 núcleos, han mejorado la conexión con su hospital de referencia. 167.000 aragoneses, de 513 núcleos, han mejorado la conexión con su centro de salud y 236.000 aragoneses, de 410 núcleos, han mejorado la conexión con su cabecera comarcal.

Para ello, el presupuesto se incrementará de 11 a 20 millones de euros anuales, un 80% más, "todo lo contrario a lo que ha hecho el Ministerio de Transportes, que ha intentado suprimir 151 paradas del mapa concesional estatal en nuestra comunidad autónoma, dejando a los aragoneses que viven en el medio rural desatendidos", ha criticado Jorge Azcón.