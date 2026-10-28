Aragón ofrece helicópteros sanitarios para colaborar en el rescate de heridos en el accidente ferroviario en Toledo

Helicóptero sanitario del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha ofrecido los helicópteros sanitarios a Castilla-La Mancha para colaborar en las labores de rescate y asistencia a las personas heridas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

El suceso se ha producido a las 8.54 horas de este miércoles tras la colisión de un tren AVE con otro de la compañía Iryo en la línea ferroviaria Madrid-Sevilla, en la estación de la localidad toledana de Urda.

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha informado de que tras conocer los hechos se ha contactado con el centro de emergencias 112 de Toledo para ofrecer los dos helicópteros sanitarios del Ejecutivo autonómico para colaborar en las labores de traslado de heridos a los centros sanitarios.