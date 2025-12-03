Aragón pagará 30 euros por jabalí cazado para frenar la peste porcina africana

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón pagará a los titulares de cotos de caza, a partir de este jueves, 30 euros por jabalí abatido, además fomentar con más intensidad la actividad cinegética en las comarcas limítrofes con Cataluña, con el objetivo de evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA), tras los brotes aparecidos en jabalíes en la Comunidad vecina.

Esta es una de las principales medidas acordadas en un Consejo de Gobierno extraordinario para tratar de evitar que esta enfermedad, que no afecta a humanos pero que es letal en los cerdos, entre en un territorio, el aragonés, que es el principal productor de porcino de España, donde este sector representa más del 40% de la producción final agraria y crea más de 21.000 empleos directos e indirectos.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha recordado que Aragón no ha registrado ningún caso de PPA en animales salvajes --los brotes se concentran hasta el momento en una zona concreta de la provincia de Barcelona, la de Collserola-- y que el virus no ha entrado en ninguna explotación ganadera de todo el país.

Por tanto, el objetivo principal de este decreto ley es la prevención, "tratar de evitar que la enfermedad entre en Aragón", para lo que contempla diferentes medidas tanto de vigilancia y control sanitario como el apoyo directo a la caza del jabalí.

Se busca, en consecuencia, "reducir de forma notoria la población de jabalíes en Aragón", facilitando la actividad cinegética, especialmente en las cinco comarcas fronterizas con Cataluña --Ribagorza, La Litera y Bajo Cinca en Huesca, Bajo Aragón-Caspe en Zaragoza, y Matarraña en Teruel--, donde hay "una altísima sensibilidad social", además de cazadores que también tienen ranjas, con lo que "van a salir a cazar todo lo que puedan".

"Es lo que todos los expertos nos señalan como medida útil", ha subrayado el consejero, quien no ha dado ningún número, pero ha confiado en que serán "miles" los ejemplares que se maten.

El decreto incluye también medidas en el ámbito de la propia caza, como la autorización excepcional del uso de visores térmicos montados sobre el arma o la posibilidad de la captura en vivo mediante cercados de red. Incluso se prevé la obligación a los titulares de los cotos de incrementar la presión cinegética sobre esta especie en el caso de que no lo hagan voluntariamente, aunque se ha mostrado convencido de que lo van a hacer porque los cazadores aragoneses están "muy concienciados".

En este sentido, ha felicitado a la Federación Aragonesa de Caza, que "desde el primer momento ha mostrado su activa colaboración y su asesoramiento constante para el establecimiento de estas medidas y para hacer frente a esta situación".

MÁS MEDIDAS

Rincón ha añadido que este decreto no es una medida aislada, sino que se enmarca en todas las tomadas desde que el pasado viernes se conocieran los brotes en Cataluña, tomadas en coordinación con los departamentos de Medio Ambiente, Sanidad, Economía o Interior, y en diálogo con las organizaciones agrarias y el sector porcino.

Otra de las subvenciones va dirigida a los centros de recogida de carne de caza, los encargados de recoger los animales muertos en los diferentes cotos y de llevarlos al punto en el que la empresa Sarga los llevará a una planta de destrucción de cadáveres si no es posible su comercialización. En este caso, recibirán 25 euros por jabalí entregado.

El decreto estará vigente a la situación epidemiológica en torno a la peste porcina africana, sin que se haya establecido un plazo concreto, si bien el consejero de Agricultura ha recordado que "tiene que transcurrir mínimo un año desde el último brote para que se declare libre el país", con lo que ha apuntado a diciembre del año que viene.

Dependerá también de si la expansión del virus se queda limitada en Cataluña, sigue sin haber casos en el resto del país o se ha conseguido abatir un número suficiente de jabalíes. "Ahora mismo eso es imposible saberlo", ha apuntado.

VIGILANCIA Y MEDIDAS HIGIÉNICAS

Por otro lado, el Departamento de Agricultura ha adoptado varias medidas de vigilancia y de bioseguridad, como explicar a las personas que encuentren un jabalí muerto que guarden una distancia de seguridad, que se abstengan de manipular el cadáver, que comuniquen su hallazgo al 112 y que, en la medida de lo posible, se geolocalice el punto y se señalice para localizar fácilmente al animal, que posteriormente será analizado para comprobar que no estuviera infectado con la PPA.

Además, de cara a la llegada de turistas a Aragón en este puente de diciembre y en las próximas Navidades, se recuerda la importancia de desinfectar ruedas de bicicletas o suelas del calzado, ya que es un virus "muy resistente" y se puede transmitir a los animales a través de ellos.

Al menos, ha reconocido Rincón, los casos confirmados en Cataluña se concentran todos en una misma zona, lo cual es "una buena noticia", al no expandirse a Aragón y poder beneficiarse de aquellos estados que aplican el principio de regionalización --sólo dejan de comprar la carne de las regiones afectadas y no de todo el país-- en sus importaciones de carne.

Estas medidas se unen a otras como la contratación de al menos una docena de veterinarios para ayudar a reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones o la compra de material para la recogida de animales --bolsas, contenedores para cadáveres, monos o guantes-- por importe de 100.000 euros.

Rincón ha señalado también que se van realizando muestras periódicas a animales salvajes, el 87% de las más de 400 a jabalíes y que ninguno de ellos ha dado positivo por peste porcina ni clásica ni africana.

ARAGÓN PIDE AL MINISTERIO QUE ACTÚE

El consejero ha vuelto a emplazar al Gobierno central a que convoque una conferencia sectorial unida de Agricultura y Transición Ecológica, porque es un asunto que "tiene la suficiente gravedad como para tener una reunión monográfica". La reunión prevista para esta tarde, un Consejo Consultivo de Política Comunitaria, tiene el foco puesto en otros asuntos, como la Política Agraria Común (PAC), por lo que "no es el foro en que tratar este tema".

"Necesitamos una reunión monográfica, exclusiva y extensa, sea presencial, sea virtual", ha agregado el consejero aragonés, además de que incluya al menos a las comunidades que son grandes productoras de porcino.

Sobre las exportaciones y las posibles pérdidas, Rincón ha dicho que todo depende de que los países vayan adoptando o no el principio de regionalización, pero ha estimado el impacto en el 25%.

China, que es el principal destino de la carne de cerdo aragonesa, acepta la regionalización, al igual que el Reino Unido, mientras que Corea del Sur en principio lo hacía pero "ahora no está claro" y Japón, que es el tercer cliente, no lo hace.

Por ello, ha considerado que el Ministerio tiene que hacer "una labor diplomática urgente", que "en algunos casos se debería haber hecho ya", para tratar de regionalizar determinados países, como Japón, al que Aragón exporta además "productos buenos, productos caros".

Si el país nipón aceptara la regionalización, las afecciones a la Comunidad bajarían al entorno del 10%: "Que se monten en un avión y se vayan a Japón, esto hay que hacerlo con urgencia", ha remachado el consejero, quien ha expresado que no duda de que el Ministerio esté haciendo "las gestiones oportunas", pero ha afirmado que las Comunidades Autónomas no están informadas.

Además, ha reiterado que la PPA está presente en Europa "desde hace unos cuantos años" y que hay países de la UE, como Alemania, donde 2ha hecho mucho daño", lo que cree que debería haber llevado al ministro Luis Planas a adelantarse y extender la regionalización acordada con China al menos a países "importantísimos" como Japón.