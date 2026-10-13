Aragón participa en el Comité de las Regiones y reclama "recursos y apoyo" para las empresas del sector de la defensa

Archivo - Asistentes en el Comité de las Regiones. (Foto de archivo). - COMITÉ DE LAS REGIONES - Archivo

ZARAGOZA/BRUSELAS 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha avanzado que Aragón reivindicará la necesidad de destinar más "recursos y apoyo" para las empresas del sector de la defensa.

Así lo ha expresado Mar Vaquero este martes en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el pleno del Comité de las Regiones, que se celebra en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

La defensa, ha indicado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, "es un tema transversal en aquellas ponencias y debates que se están llevando a cabo en estos momentos en la Unión Europea y el impacto también en las regiones", es por ello que desde la comunidad autónoma se incidirá en la importancia de dedicar recursos y apoyo a las empresas del sector.

"Aragón vive un buen momento", ha reconocido Vaquero, destacando la importancia de la industria en Aragón, un sector que supone más del 21% del PIB de la comunidad autónoma. La vicepresidenta ha puesto el foco en que esta cifra representa "una gran diferencia con respecto a la media nacional, incluso con respecto a la media de muchos países de Europa".

OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES

"Para Aragón es una oportunidad, sobre todo para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas aragonesas que van a tener la oportunidad de escalar, de especializarse y de llevar a cabo también una mayor cualificación en el empleo", ha defendido Mar Vaquero.

Al mismo tiempo, ha hablado de acompañar a empresas aragonesas "para obtener certificaciones, participar y acceder a proyectos europeos, además de contratos de suministro y cadenas de suministro".

Ha resumido que las principales reivindicaciones de Aragón en la sesión que comienza este martes pasan por demandar más recursos de la Unión Europea en lo que ha considerado "una política estratégica", como es el sector de la defensa; y, en concreto, para la comunidad autónoma "seguir impulsando nuestro 'hub' de la defensa".

Sobre este último, Mar Vaquero se ha congratulado de una "excelente colaboración público-privada que se está llevando a cabo con más ya de 150 empresas y centros tecnológicos de diferentes administraciones".