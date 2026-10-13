Almeida adelanta que el soterramiento de la A-5 podría estar listo "en torno al Año Nuevo"

Archivo - Circulación en un tramo en obras de la A-5, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). Las obras de soterramiento de la A-5 se despiden de las curvas en superficie al eliminar el bypass de Batán para volver al trazado recto. Así lo ha informado - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha adelantado que el soterramiento de la A-5 podría estar listo "en torno al Año Nuevo".

Desde una de las parcelas que ocuparán las futuras viviendas de la operación Campamento, Almeida ha detallado que en el apartado de los trabajos por hacer se encuentra el cierre de la vía para poder conectar los túneles, información que se trasladará a la ciudadanía "en breve", una vez cerrada la garantía de seguridad desde el punto de vista técnico.

El regidor se ha comprometido a "minimizar las afecciones" sobre estos cortes necesarios en la A-5, para calificar el soterramiento de la infraestructura como "lo más importante que se ha hecho en la ciudad de Madrid desde la M-30".