El BOE publica el calendario laboral de 2027, con 9 festivos comunes para toda España

Infografía con calendario laboral para 2027 para Cantabria. El calendario laboral de 2027 recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección General de Traba - Europa Press

MADRID/SANTANDER 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El calendario laboral de 2027 recoge un total de 9 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España, el mismo número que este año, según una resolución de la Dirección General de Trabajo publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, en 2027 serán fiesta en toda España el viernes 1 de enero (Año Nuevo), el miércoles 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 26 de marzo (Viernes Santo), el sábado 1 de Mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el martes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el lunes 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución Española), el miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el sábado 25 de diciembre (Natividad del Señor).

Existen otros festivos comunes que las comunidades autónomas pueden desplazar a otro día. Así ha ocurrido con el jueves 25 de marzo (Jueves Santo), que será festivo en toda España menos en Cataluña y Comunidad Valenciana, pero no con el miércoles 6 de enero, el día de Reyes, que todas las comunidades han decidido mantener.

Entre las facultades reconocidas a las comunidades autónomas se encuentra también la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación de otras que les sean tradicionales, así como la opción de celebrar San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio) en su correspondiente territorio.

Asimismo, el Estatuto de los Trabajadores faculta a las comunidades autónomas que no puedan establecer una de sus fiestas tradicionales por no coincidir con domingo un suficiente número de fiestas nacionales a añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de 14.

Así las cosas, el viernes 19 de marzo (día de San José) será festivo en Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana, mientras que el 29 de marzo (Lunes de Pascua) será fiesta en Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y La Rioja.

Asimismo, el lunes 16 de agosto (día siguiente a la Asunción de la Virgen, que cae en domingo) será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y Comunidad de Madrid.

El año 2027 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, y nueve de esas festividades serán comunes a todo el país.

UN AÑO CON VARIOS FINES DE SEMANA LARGOS

En 2027, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en todas las comunidades: el viernes 1 de enero (Año Nuevo); el viernes 26 de marzo (Viernes Santo); el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos) y el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución), que apunta a ser el puente más largo de 2027 para aquellos trabajadores que puedan librar el martes 7 y enlazar con el festivo del día 8 (Inmaculada Concepción).

En las comunidades que han optado por celebrar el Jueves Santo (25 de marzo), que son todas salvo Cataluña y Comunidad Valenciana, habrá un puente de cuatro días, y en cuatro comunidades (Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja) este puente será de cinco días, puesto que han decidido dar también como festivo el lunes de Pascua (29 de marzo).

CANTABRIA

En Cantabria, serán festivos el 1 de enero, Año Nuevo (viernes); 6 de enero, Epifania del Señor (miércoles); 25 de marzo, Jueves Santo (jueves); 26 de marzo, Viernes Santo (viernes); 1 de mayo, Fiesta del Trabajo (sábado); 28 de julio, Día de las Instituciones de Cantabria (miércoles); 15 de septiembre, La Bien Aparecida (miércoles); 12 de octubre, Fiesta Nacional de España (martes); 1 de noviembre, Todos los Santos (lunes); 6 de diciembre, Día de la Constitución Española (lunes); 8 de diciembre, Inmaculada Concepción (miércoles), y 25 de diciembre, Natividad del Señor (sábado).

Las novedades del nuevo calendario es que en 2027 se sustituye la festividad de Santiago, 25 de julio, que cae en domingo, por el Día de las Instituciones, 28 de julio, así como el Día de la Asunción, 15 de agosto, que cae en domingo, por la Bien Aparecida, 15 de septiembre.

Además, el calendario laboral de 2027 incluye varios periodos que permitirán disfrutar de fines de semana largos a lo largo del año. En concreto, el Año Nuevo coincidirá en viernes, la festividad de Todos los Santos se celebrará en lunes y el Día de la Constitución también tendrá lugar en lunes, configurando tres puentes de tres días.

A ellos se suma la Semana Santa, con cuatro jornadas consecutivas no laborables entre el jueves 25 y el domingo 28 de marzo. Asimismo, la proximidad entre el Día de la Constitución (6 de diciembre) y la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) permitirá que aquellos municipios que establezcan una de sus fiestas locales el 7 de diciembre puedan disfrutar de un periodo continuado de cinco días de descanso.

A este calendario habrán de sumarse los dos días festivos de carácter local que se establezcan para cada municipio a propuesta del pleno del ayuntamiento correspondiente.