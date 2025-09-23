Aragón pide a la UE que no piense sólo en las grandes ciudades y respete "la idiosincrasia de las regiones"

SEGURA DE LOS BAÑOS (TERUEL), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha demandado este martes a la UE que no piense únicamente "en los núcleos de población importantes" y que tenga en cuenta que "es muy importante respetar la idiosincrasia de las regiones".

Así lo ha manifestado López en declaraciones a los medios de comunicación previas al Congreso Internacional de Despoblación, en el que participan eurodiputados, el vicepresidente del Comité de las Regiones de la UE, el Gobierno de España y representantes de Castilla-La Mancha o Andalucía y de otros países como Francia, Bélgica o Alemania, entre otros.

En ese sentido, ha reivindicado que Aragón requiere "un tratamiento muy específico" al ser una comunidad autonómica que tiene 430 kilómetros de norte a sur, 240 de este a oeste, 731 municipios, 33 comarcas y una extensión "de una vez y media Bélgica".

"Poca gente en mucho territorio", ha reconocido el consejero, pero "con muchas expectativas" para combinar la generación de empleo y el asentamiento de la población en todo el territorio y no solamente en aquellas zonas en las que se hacen inversiones importantes.

Así, ha avanzado que el Gobierno de Aragón va a hacer "una apuesta muy importante por el empleo en el territorio" y por la generación de vivienda, que desarrollará "en próximas fechas" el presidente, Jorge Azcón.

Sobre el Congreso, López ha señalado que se analizará el fenómeno de la despoblación desde el punto de vista académico, europeo y de las gestiones que están llevando a cabo en el territorio, "muchas de ellas de éxito"

VISIÓN DE ARAGÓN DE LA DESPOBLACIÓN

"Desde Aragón queremos trasladar y poner en conocimiento también en este Congreso cuál es nuestra visión de la despoblación, qué estamos haciendo por ella, cómo estamos trabajando en tres frentes muy importantes", ha añadido.

En primer lugar, ha mencionado que el Gobierno autonómico responde "de manera unívoca" al concepto de despoblación, planteando diferentes programas y diferentes líneas de actuación, todas ellas de carácter transversal que tienden "a mejorar la calidad de vida de la gente en los pequeños municipios".

A ello ha sumado la colaboración institucional con las diputaciones provinciales para impulsar planes y programas relacionados con la fibra óptica, los cajeros o cualquier de los servicios necesarios en los pueblos pequeños de la Comunidad.

El consejero ha destacado también las políticas de vivienda, con más de 4.000 viviendas públicas que se van a poner en marcha en esta legislatura, o las carreteras y el transporte, con 2.000 kilómetros renovados y más de 500 autobuses híbridos para llegar a más de 1.500 núcleos de población.

"La movilidad sostenible de la gente que vive en los municipios es muy importante, la vivienda es muy importante y que las carreteras estén en buenas condiciones es muy importante", ha recalcado. "Son conceptos básicos para apostar clara y definitivamente por la pervivencia del mundo rural, por la consolidación de los servicios de calidad para que la gente que vive en el mundo rural tenga los mismos servicios que la gente que vive en las grandes ciudades", ha remachado.

Por ello, López ha planteado que el objetivo de este congreso es "hablar, profundizar, conocer experiencias de otras comunidades autónomas, de otras regiones europeas, saber la opinión de los expertos y poner en valor el gran trabajo que se está haciendo en Aragón", tanto por este gobierno como por el anterior, porque "no es un problema de un partido político concreto", sino que la despoblación es "un concepto estructura, transversal y permanente que define la forma de ser de un pueblo", así como su orografía, demografía y sociología.

Eso sí, ha insistido en que, aunque los estudios "son siempre oportunos", "lo importante es hacer cosas", mejorando el transporte, construyendo más vivienda, generando servicios de fibra o ayudando a que se generen multiservicios para que todo ello posibilite que los ciudadanos "elijan donde quieren vivir", ya que "para poder elegir con libertad, tienen que tener todos los servicios y mejorar la calidad de los mismos". Una obligación, ha continuado, que es responsabilidad de los responsables públicos.

El consejero aragonés de Fomento ha apuntado que el Gobierno autonómico tiene recursos y está haciendo una apuesta "muy importante". "Multiplicamos por cuatro lo que se venía haciendo", ha asegurado, añadiendo que, además, se hace de manera transversal.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Por otro lado, preguntado por la reforma del sistema de financiación autonómica, Octavio López, ha coincidido con las reflexiones de otras comunidades, como Castilla-La Mancha, "al margen de quien esté al frente de los gobiernos", para que se incluyan cuestiones como la despoblación, el envejecimiento o la orografía, que "tienen que primar".

Sin embargo, ha lamentado que "la tendencia es primar a las grandes poblaciones" y que esta tendencia "de apoyar a la comunidad que tiene más votos y que aporta mayor peso, mayor poder político" es "una tendencia que hay que combatir".

"Hay que intentar revertir esa situación y son ya cinco o seis Comunidades Autónomas las que han llegado a acuerdos para apoyar estos conceptos, que parecen bastante evidentes en el siglo XXI: que la gente pueda vivir donde quiera, que las Comunidades Autónomas puedan hacer apuestas para mejorar infraestructuras y equipamientos y que para ello la Administración General del Estado, cuando fija los criterios de financiación autonómica, sea respetuosa con ese sentimiento, con esa forma de entender la vida y con usa configuración sociológica y demográfica de muchas Comunidades Autónomas de España", ha concluido.