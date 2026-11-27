Archivo - Aragón pone en marcha jornadas de vacunación frente a la gripe sin cita previa, a partir del 1 de diciembre. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, a través del Servicio Aragonés de Salud, pone en marcha jornadas de vacunación frente a la gripe sin cita previa, a partir del próximo martes, 1 de diciembre.

Las vacunaciones están dirigidas tanto a personas adultas como a la población infantil y en Zaragoza se llevará a cabo en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de 17.00 a 20.00 horas, del martes 1 al viernes 4 de diciembre; y del miércoles 9 al viernes 11 del mismo mes.

Además, los centros de salud de Zaragoza habilitarán tramos horarios de vacunación pediátrica, también sin cita previa, en los días el 1 al 18 de diciembre.

HUESCA Y TERUEL

En la provincias de Huesca y Teruel también se desarrollarán a partir de la semana que viene jornadas especiales de vacunación sin cita previa y también los centros de salud habilitarán horarios de inmunización para la población pediátrica hasta el 18 de diciembre.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la protección frente al virus de la gripe de toda la población, facilitando el acceso a la inmunización.

Desde el Departamento de Sanidad han animado a todos los ciudadanos, especialmente a las personas pertenecientes a grupos de riesgo y a quienes aún no se hayan vacunado esta temporada, a aprovechar esta oportunidad para protegerse frente a la gripe y contribuir a una mayor inmunización colectiva.

Estas jornadas especiales complementan la vacunación ordinaria con cita previa que continúa realizándose en los centros sanitarios desde el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe, puesta en marcha por el departamento de Sanidad el pasado mes de septiembre.