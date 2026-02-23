Aragón se prepara para navegar hacia el futuro con la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo

La jornada abordará cómo integrar la IA de forma crítica y efectiva en el ámbito educativo. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Palacio de Congresos de Huesca acogerá este sábado 'IA: Navegando hacia el futuro. ¿Te atreves?'. La Jornada de Integración Responsable de la IA en Educación será un encuentro pionero que reunirá a docentes de todo Aragón para razonar, aprender y experimentar con las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

Una oportunidad para avanzar en la transformación digital de las aulas desde la reflexión responsable y para acompañar al profesorado en un momento de cambio profundo.Organizada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, la jornada cuenta con la colaboración de Code.org, Amazon, Fundación Ibercaja, Fundación Princesa de Girona (Tour del Talento) y el Ayuntamiento de Huesca.

La sesión se desarrollará entre las 9.30 horas y las 14.30 horas y propone un recorrido práctico y crítico en torno al uso responsable, creativo y ético de la IA en los centros educativos.

El encuentro contará con varios referentes de primer nivel. Por un lado, Susi Profe, una de las docentes y divulgadoras educativas más influyentes del mundo hispanohablante, que cuenta con una comunidad que supera los dos millones de seguidores en YouTube, TikTok e Instagram.

Desde 2017, su proyecto se ha convertido en un espacio de referencia donde miles de estudiantes fortalecen sus aprendizajes en Matemáticas, Lengua, Física y Química.

También estará Miguel Angel Rodero, CEO en Tecnia-Comunicación y Co-fundador del Rincón del Vago. El bloque formativo se completará con la intervención de Juan Luis López y Guillermo Rivero (Aulas Inteligentes, @AulasInteligent).

El programa, pensado para inspirar y cualificar al profesorado, incluye también una sesión de presentación de buenas prácticas de integración de la IA en el ámbito educativo, mostrando experiencias reales de centros que ya están aplicando estas herramientas con muy buenos resultados, entre ellos el IES Pirineos de Jaca, el IES Santiago Hernández de Zaragoza o el IES La Litera de Tamarite de Litera.

Además, a lo largo de la mañana, habrá talleres prácticos de IA por temáticas: Robótica e IA en el aula, Intercreatividad e IA en artes plásticas, Innovación en didáctica de lenguas extranjeras con IA y retos y desafíos de la IA en el ámbito familiar.

APUESTA ESTRATÉGICA POR UN ARAGÓN A LA VANGUARDIA EDUCATIVA

Tal y como explica el director general de Personal, Formación e Innovación, José María Cabello, la jornada nace con el objetivo de ofrecer a los docentes recursos concretos, visión crítica y herramientas reales para incorporar la IA en el aprendizaje de manera ética, inclusiva y efectiva.

En la jornada se presentará un novedoso itinerario formativo en el uso de IA para docentes coordinado por el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU), fruto de un grupo de trabajo interdisciplinar que ha permitido compaginar las diferentes perspectivas docentes con una perspectiva tecnológica eficaz y viable.

La jornada está abierta también a familias y a la comunidad educativa a través de un taller específico para ellos liderado por el Consejo Escolar de Aragón, dada la expectación generada y el creciente interés social por el impacto de estas tecnologías en la educación.

Con esta iniciativa, Aragón reafirma su compromiso con un modelo educativo innovador, capaz de anticiparse y dar forma a los desafíos del futuro y de situar al profesorado en el centro de la transformación digital.