Aragón está preparado frente a enfermedades como el hantavirus gracias a un protocolo actualizado en 2025

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, con la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, y el jefe de la Unidad de Coordinación de Alertas en Salud Pública, Salvador Fabregat. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Aragón está preparada para hacer frente a enfermedades infecciosas como el hantavirus gracias a un protocolo actualizado en 2025. El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, se ha reunido este miércoles, 6 de mayo, con la directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, y con el jefe de la Unidad de Coordinación de Alertas en Salud Pública de Departamento de Sanidad, Salvador Fabregat.

Han analizado la situación generada después de la declaración de un brote de hantavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el crucero MV Hondius. No hay ningún aragonés entre los 14 españoles que viajan en ese barco.

Aragón posee un Protocolo de actuación ante la sospecha de enfermedad infecciosa de alto riesgo, que se actualizó en mayo de 2025 fruto de la labor de un grupo de trabajo formado por el Departamento de Sanidad, el Servicio Aragonés de Salud y el 061-Aragón.

El protocolo de actuación contempla la detección precoz de posibles casos, su aislamiento inicial, la activación coordinada de Salud Pública y el traslado al Hospital Universitario Royo Villanova de Zaragoza, centro de referencia autonómico para la atención inicial de este tipo de casos. Este hospital dispone de instalaciones específicamente preparadas para situaciones de aislamiento, incluyendo circuitos diferenciados y habitaciones con presión negativa.

El protocolo también prevé la coordinación con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), el 061 Aragón y, en caso necesario, el traslado posterior a una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN), con el objetivo de garantizar una atención segura y minimizar riesgos de transmisión. Aragón tiene como hospital UATAN de referencia el Gómez Ulla de Madrid.

El Departamento de Sanidad ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población ya que las infecciones por hantavirus son poco frecuentes y Aragón está preparada para hacer frente a una enfermedad de este tipo.