Aragón reclama en el Consejo de Política Fiscal un déficit del 0,3% para prestar los servicios básicos "con calidad"

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera que este lunes reúne al ministro de Hacienda, Arcadi España, y los consejeros de las diferentes comunidades autónomas, con la demanda de lograr un margen de déficit de, mínimo, un 0,3% para prestar "con calidad" los servicios públicos básicos, según ha fijado el consejero aragonés, Roberto Bermúdez de Castro a su llegada a Madrid.

"Nosotros somos los que prestamos los servicios básicos, prestamos la sanidad, la educación, los servicios sociales y entendemos que debe haber un reparto justo entre todas las administraciones que últimamente no se da", ha reivindicado.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha estimado que si el reino de España va a tener un 1,8% de margen, "nosotros pedimos, como el año pasado, en torno a un 0,2, 0,3%. Se supone nos van a dar un 0,1%, pero entendemos que debemos llegar a un mínimo 0,3%, que sería lo más adecuado para poder prestar un servicio de calidad".

Un cálculo para el que hay que tener en cuenta que cada décima supone 55 millones de euros que pueden dedicarse a gasto, por lo que si el planteamiento del Ministerio pasa por ese 0,1%, Bermúdez de Castro avisa que el Gobierno de Aragón seguirá prestando los servicios, "pero, lógicamente, incumpliremos las reglas fiscales".

Ello, ha advertido, supondría para Aragón encontrarse con más dificultades a la hora de salir a los mercados para financiarse. En cambio, con esa mayor holgura que reclaman al Ministerio de Arcadi España, podrían elaborarse unos presupuestos "más acordes" y se podría invertir en otros sectores al margen de los básicos, "que también son importantes como carreteras o extinción de incendios", ha puesto como ejemplos.

Aragón está representada en la reunión del Consejo por el propio Bermúdez de Castro y por el director general de Presupuestos del Gobierno de Aragón, Iñaki Barquero.

NO VE UN CLIMA "DE SOSIEGO" PARA LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN

El orden del día de la reunión contempla abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria y el reparto del déficit que tienen que asumir las administraciones públicas.

Tras esto, el Gobierno podría aprobar al día siguiente, en su reunión del Consejo de Ministros del martes, tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, para después remitirlo todo a las Cortes para su votación, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Lo que no está previsto es tratar la reforma de la financiación autonómica y Aragón no será la región que ponga el asunto sobre la mesa. "Nosotros entendemos que es un tema que se debe abordar urgentemente, pero, lógicamente, después de unas nuevas elecciones generales", ha defendido el consejero aragonés, que considera no se dan las condiciones de "tranquilidad y sosiego" para abordar la cuestión.

"Con todo el lío que hay en el conjunto del país y que se trasluce en el Congreso de los Diputados, donde hay un gobierno sin una clara estabilidad parlamentaria, pues si se aborda ahora un sistema de financiación lo que puede suceder es que las comunidades que sustentan al gobierno, principalmente Cataluña y sus grupos independentistas, provoquen que este sistema de financiación esté viciado para favorecer a Cataluña, como era la propuesta inicial, y perjudicar a otras comunidades como Aragón", ha expresado Bermúdez de Castro.

Por ello no entiende que el Gobierno tenga previsto convocar próximamente una nueva reunión del Consejo para debatir sobre esta cuestión de manera monográfica. "Yo creo que en este país, hoy por hoy, es imposible conseguir algo sosegado mientras no se tranquilice todo el clima social, todo el clima político".

En todo caso, Bermúdez de Castro ha recordado que Aragón plantea que la reforma del sistema de financiación autonómica se haga entre todas la comunidades de régimen común, todas menos País Vasco y Navarra.

"La reforma se debe hacer entre todos, en una mesa entre todos y buscar una fórmula buena para todos". Una mesa en la que defiende que se pongan encima de la mesa las peculiaridades de cada comunidad. Aragón tratará de hacer valer la despoblación, la orografía, el envejecimiento y el coste real de prestar los servicios públicos, "a diferencia de lo que cuesta en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña", ha comparado.