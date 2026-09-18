Aragón reduce la espera de resolución en la dependencia a 111 días, 191 menos que la media nacional

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, visita la Residencia El Seminario de Teruel. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón ha reducido el tiempo medio de espera en la resolución de expedientes desde la solicitud de la dependencia hasta la resolución de la prestación a 111 días, de acuerdo con los datos actualizados a 31 de agosto de 2026, una cifra que se encuentra 191 días por debajo de la media nacional, que es de 302 días.

Así lo ha anunciado este viernes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, durante una visita a la residencia El Seminario de Teruel, donde ha sido recibido por el director, Blas Sanz.

El tiempo medio desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de grado es de 89 días, mientras que desde la resolución de grado hasta la resolución de la prestación es de 21 días.

De esa manera, se alcanza --mediante el redondeo, no por la suma de números absolutos-- que la espera media en la resolución de expedientes de dependencia es de 111 días. Aragón es la comunidad autónoma más ágil, sólo por detrás de Ceuta --78 días--.

Nolasco ha trasladado su agradecimiento a todos los trabajadores y profesionales que lo hacen posible.

LA RESIDENCIA EL SEMINARIO DE TERUEL

En la residencia El Seminario, gestionada por la Diócesis de Teruel y Albarracín y con capacidad para 79 plazas, ha ensalzado todo el esfuerzo realizado en las obras de adaptación y mejora durante la última década, en cuestiones como las habitaciones y baños para residentes asistidos, medidas de seguridad, presurización de las escaleras, la instalación de un ascensor de camillas, la sectorización de la residencia o la reforma de la cocina y adecuación de salas comunes.

"Ha quedado excelente. Es un entorno muy acogedor para las personas mayores y un gran ejemplo", ha destacado.

De esta manera, la residencia --con capacidad para 79 plazas-- dispone de habitaciones individuales y dobles adaptadas, comedores diferenciados para residentes válidos y asistidos, salas multiusos, salas de visitas, jardín, capilla y otros espacios para la convivencia. Asimismo, cuenta con atención y asistencia continuada las 24 horas del día, enfermería, consulta médica y auxiliares de cuidado.

Las obras contaron con el respaldo de 291.924,52 euros del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2022 y de 120.583,80 euro del FITE de 2023, lo que asciende a un total de 412.508,32 euro, al margen de la inversión de la Diócesis de Teruel y Albarracín, que ha sido superior a 4 millones de euros.