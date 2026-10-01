Aragón refuerza su apuesta por unos polígonos industriales más competitivos, seguros y eficientes

La directora general Mar Paños ha visitado en Monzón, junto a su alcalde Isaac Claver, una actuación que mejorará la eficiencia energética y la competitividad empresarial del área industrial Paúles. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Industria, Competitividad, Innovación y Transformación Digital Empresarial del Gobierno de Aragón, Mar Paños, ha visitado este jueves el polígono industrial Paúles de Monzón (Huesca) junto al alcalde de la ciudad, Isaac Claver, para conocer de primera mano las actuaciones de mejora que se van a llevar a cabo gracias a la convocatoria de ayudas para la mejora y modernización de áreas industriales impulsada por el Gobierno de Aragón.

La actuación ha consistido en la reposición de báculos y la sustitución de luminarias por tecnología LED en el polígono Paúles, una infraestructura con más de 45 años de antigüedad. El proyecto ha contado con una inversión de 129.991 euros, con una ayuda del 50% por parte del ejecutivo autonómico.

Durante la visita, Mar Paños ha destacado que estas subvenciones responden al compromiso del Ejecutivo autonómico con la competitividad de las empresas aragonesas y con la mejora de los espacios industriales como herramienta para atraer nuevas inversiones y generar actividad económica.

"Queremos que las empresas que ya están en Aragón dispongan de las mejores infraestructuras para seguir creciendo, pero también que nuestros polígonos industriales sean cada vez más atractivos para nuevos proyectos empresariales. Invertir en áreas industriales es invertir en competitividad, empleo y futuro para nuestros municipios", ha manifestado.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

El objetivo principal es mejorar la seguridad y eficiencia energética del polígono mediante la sustitución del actual alumbrado de vapor de sodio por luminarias LED de última generación, una actuación que permite alcanzar ahorros energéticos estimados de entre el 65% y el 70%. Además, se han repuesto puntos de luz desaparecidos por accidentes o deterioro y se sustituirán los báculos dañados.

Mar Paños ha recordado que el Gobierno de Aragón puso en marcha esta línea de ayudas en 2024 para apoyar actuaciones de mejora de infraestructuras y servicios en los polígonos industriales de la comunidad. "La industria necesita entornos modernos, seguros y bien equipados. Por eso seguimos reforzando una convocatoria que está demostrando ser útil y demandada por los ayuntamientos y gestores de áreas industriales", ha explicado.

La convocatoria de 2026 ha contado con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que se ha ejecutado íntegramente y de la que se han beneficiado 23 proyectos promovidos por ayuntamientos, entidades de conservación y comunidades de propietarios.

Además, la directora general ha subrayado la voluntad del Ejecutivo autonómico de continuar reforzando esta línea de apoyo en los próximos ejercicios.

"La mejora de las áreas industriales es una prioridad porque contribuye a fortalecer nuestro tejido productivo y a generar nuevas oportunidades económicas en todo el territorio", ha indicado.

RCD CIRCULAR

Durante su estancia en Monzón, Mar Paños también ha visitado las instalaciones de la empresa RCD Circular, donde ha podido conocer su actividad vinculada a la economía circular y la valorización de residuos para su reutilización en nuevos procesos productivos.

La directora general ha destacado la importancia de compañías como RCD Circular para avanzar hacia una industria más sostenible y eficiente. "La innovación y la economía circular son elementos clave para mejorar la competitividad de nuestras empresas. Aragón quiere seguir creciendo industrialmente apostando por proyectos que combinen desarrollo económico y sostenibilidad", ha señalado durante la visita.