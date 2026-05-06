Aragón refuerza el control del juego con un nuevo plan de inspección hasta 2030

Imágenes de la desarticulación de un casino ilegal en Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha aprobado el Plan de Inspección de Juego 2026-2030, un instrumento que reorganiza la actividad inspectora en tres niveles de actuación, refuerza el papel de la Policía Nacional adscrita y establece un sistema anual de evaluación del control del sector.

El plan, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), establece un marco sistemático de inspección que abarca tanto los establecimientos de juego como los locales de hostelería con máquinas recreativas, así como las actividades de apuestas, rifas y otras modalidades sujetas a control autonómico.

Entre sus prioridades destaca la protección de menores y de personas con acceso restringido al juego o en situaciones de especial vulnerabilidad, mediante actuaciones específicas de control en el acceso a los locales y la verificación de su correcta identificación. Asimismo, se refuerza la vigilancia de la publicidad y de los elementos exteriores de los establecimientos para reducir la exposición a estímulos relacionados con el juego, según han informado desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública.

El plan también pone el foco en la lucha contra el juego ilegal, con actuaciones dirigidas a su detección y desmantelamiento, así como en la comprobación de que los establecimientos cuentan con todas las autorizaciones y cumplen los requisitos legales en materia de funcionamiento, horarios, aforo o número de máquinas.

La ejecución material de las inspecciones corresponderá a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud del convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio del Interior. Esta colaboración concentra las funciones de inspección en la Unidad adscrita y refuerza la coordinación operativa en todo el territorio.

LAS INSPECCIONES

El plan distingue entre inspecciones simples, centradas en el control de acceso y presencia de personas no autorizadas; inspecciones complejas, que revisan en profundidad el cumplimiento normativo de los establecimientos; e inspecciones extraordinarias, motivadas por denuncias o actuaciones específicas. Las inspecciones se organizarán por provincias, teniendo en cuenta la distribución de establecimientos y máquinas de juego en Aragón.

Actualmente, Zaragoza concentra la mayor actividad, con cerca de un centenar de locales de juego y más de 4.200 máquinas en establecimientos de hostelería, mientras que Huesca cuenta con dos decenas de establecimientos y en torno a 800 máquinas, y Teruel con algo más de una decena de locales y unas 400 máquinas.

El plan incorpora, además, indicadores de seguimiento como el número de inspecciones realizadas, actas levantadas o procedimientos sancionadores iniciados, y prevé una evaluación anual para medir su eficacia y adaptar las actuaciones si fuera necesario.