Aragón refuerza equipos quitanieves en Huesca y Teruel ante la borrasca Francis

Archivo - Carretera con nieve en la calzada, en la provincia de Huesca. - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón reforzará el dispositivo de vialidad invernal en las provincias de Teruel y Huesca para hacer frente a la llegada de la borrasca Francis, la primera del año.

Debido a la previsión de nevadas en prácticamente cualquier cota, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras pondrá en marcha un equipo quitanieves más en la Comarca turolense del Matarraña, dos en el valle pirenaico de Benasque --concentrados principalmente en mantener la A-139 limpia de nieve y hielo--, otro en el entorno de Formigal y otro para dar servicio a la Comarca de La Hoya de Huesca desde el parque de maquinaria de la capital altoaragonesa.

Además, en la madrugada del domingo al lunes, el personal asociado al dispositivo de vialidad invernal del Gobierno de Aragón comenzará a trabajar una hora antes sobre el horario previsto, a las 05.30 horas, con el fin de limpiar, mantener abiertas y en el mejor estado posible las vías autonómicas.

En todo caso, desde el Departamento de Fomento han avanzado que este es sólo "el punto de partida" del refuerzo y que este se verá incrementado si lo situación lo requiere.