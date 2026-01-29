Aragón registra más de 44.000 donaciones de sangre en 2025 con un aumento de nuevos donantes

Archivo - Donación de sangre, donante, sangre - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón ha gestionado 44.339 donaciones de sangre en 2025, lo que supone un incremento de medio punto respecto al año anterior.

Además, 4.314 personas han donado por primera vez en 2025 en la Comunidad Autónoma, de los que 1.456 son nuevos donantes de entre 18 y 25 años, ha informado el Gobierno de Aragón.

La gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, ha destacado la generosidad de la sociedad aragonesa y ha incidido en la importancia de seguir incorporando al colectivo joven.

También ha comentado que la actividad desarrollada en 2025 ha permitido garantizar la autosuficiencia de componentes sanguíneos para el sistema hospitalario aragonés.

Para ello, se ha contado con 370 puntos de donación, distribuidos por toda la Comunidad Autónoma, apoyados por las cuatro unidades móviles de la institución.

UN 22% MÁS DE DONACIONES DE PLASMA Y PLAQUETAS

Otros datos de interés de 2025 son que las donaciones de plasma y plaquetas por el sistema llamado de aféresis han crecido el 22%, alcanzando las 3.167 intervenciones.

Esta técnica de separación de componentes --plasma y plaquetas-- es fundamental para paliar el déficit estructural de plasma que afecta a España y Europa. El plasma obtenido es crítico para la producción de fármacos hemoderivados, como albúmina e inmunoglobulinas, esenciales en tratamientos hematológicos e inmunológicos.

Las plaquetas se utilizan para el tratamiento y prevención de cuadros hemorrágicos que presentan, sobre todo, enfermos oncológicos.

Por su parte, se ha registrado un incremento del 49% en las donaciones de córneas, pasando de las 91 procesadas en 2024 a 136 en el último año, mientras que la actividad conjunta de tejidos ha permitido atender a 579 pacientes, un 8% más que en el ejercicio previo.

El Banco de Leche Materna ha contado con 164 madres donantes, un 4% más, posibilitando la distribución de 428 litros de leche (+11%) a los servicios de pediatría para el tratamiento de niños prematuros.

ACTIVIDAD EN ENERO

Durante este mes de enero, las unidades móviles y las hermandades de donantes se están desplazando a 60 localizaciones, incluyendo empresas y municipios como Calamocha, Monreal del Campo, Monzón, Barbastro, Tauste o Tarazona.

La donación puede realizarse en la sede central del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, de 08.00 a 21.00 horas, así como en los puntos fijos de los hospitales Universitarios Miguel Servet y Clínico Lozano Blesa, en Zaragoza; en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca y en el Hospital Universitario Obispo Polanco de Teruel.