'Aragón, reino de la luz' echará a andar en mayo de 2026 con una exposición en Huesca y Jaca sobre el origen del Reino

HUESCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Aragón, reino de la luz', que busca reivindicar el legado aragonés en España, Europa y en los propios aragoneses de hoy en día, tendrá su primer hito en mayo de 2026 con la primera de sus grandes actuaciones: una exposición que abordará en Jaca y Huesca el nacimiento del Reino de Aragón hace diez siglos.

"Vamos a acercar al mundo entero las diferentes formas de ser aragonés", ha expresado el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en el acto de presentación de 'Aragón, reino de la luz', celebrado en el Museo de Huesca.

Un proyecto, ha remarcado, que va más allá de la legislatura, un "proyecto de Comunidad" que "es un deber que tenemos con los aragoneses que nos precedieron" y con los aragoneses y españoles "del futuro".

El objetivo principal es difundir la historia y "cómo nos hemos comportado los aragoneses para poder describirle al mundo el papel fundamental que Aragón ha tenido en lo que hoy es España y Europa". Para ello, el Ejecutivo autonómico destinará 15.290.000 euros hasta 2027, una "apuesta importantísima" que supera, "con mucho", lo dedicado durante años a fines similares, ha apuntado el presidente.

"Queremos hacer brillar Aragón como lo que somos: un territorio histórico que fue Condado, que fue Reino y que fue Corona. Convertir la historia en un legado indeleble para las próximas generaciones, una palanca de conocimiento para escribir el futuro de Aragón", ha abundado.

Así, Azcón ha avanzado que 'Aragón, reino de la luz' va a fomentar investigaciones y va a promover exposiciones y grandes eventos para hablar de la historia, del patrimonio y del arte aragoneses, además de las personalidades que han trascendido a lo largo de los siglos. Como ejemplo ha puesto la recreación de la Coronación de los Reyes de Aragón, celebrada entre el 7 y el 9 de febrero, que ha calificado como "una auténtico éxito" y que va a marcar la línea de rememorar acontecimientos simbólicos.

PERSONAJES CIVILES

No obstante, no sólo se honrará a los antiguos monarcas, como Sancho Ramírez, que será el hilo conductor de la primera exposición del proyecto, sino también a personajes de ámbito civil. Los primeros serán el cineasta Luis Buñuel y la bibliotecaria y filóloga María Moliner, en el 125 aniversario de sus nacimientos. "Vamos a sacar pecho de todos los aragoneses que han contribuido a la historia de Aragón en todos los ámbitos", ha recalcado.

Azcón ha apostado también por potenciar distintos estudios sobre la historia de Aragón, por la recuperación del patrimonio artístico y por el uso de plataformas digitales de difusión, además de por la celebración de grandes eventos, aún por concretar. Todo ello con un carácter "ambicioso" porque "los aragoneses sólo entenderíamos desde la ambición que hagamos un proyecto que cuente lo que hemos sido y lo que queremos ser".

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha situado "el comportamiento y el modo de vivir" de los aragoneses con su "particular modo" de sentirse españoles. "Esa forma de ser ha hecho posible que fuésemos partícipes de la construcción de España, del germen de Europa y de lo que entendemos como el mundo occidental a día de hoy", ha aseverado.

"Es el momento de decir sin complejos que estamos orgullosos de ser quienes somos, de haber nacido en esta maravillosa tierra que es Aragón y de que nuestras necesidades y exigencias se escuchen al mismo nivel; no más alto pero tampoco más bajo que el resto de territorios de nuestro país. Aragón tiene la obligación de contar lo que es nuestra propia historia y para eso no hay mejor narrador que los propios aragoneses", ha concluido.

TRES LÍNEAS

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha sido la encargada de desgranar el proyecto, que pivota sobre tres directrices principales de actuación, en las que ya se está trabajando: investigación, actualización y mejora del patrimonio; difusión de ese patrimonio; y promoción de la historia de los aragoneses a través del arte, el derecho o la ciencia.

Ha enmarcado 'Aragón, reino de la luz' en otros proyectos anteriores, como 'Aragón, Reino y Corona' (2000) o 'Corona de Aragón, historia y arte' (2015), en los que se inspira, pero ha dicho que quiere ir "mucho más allá" al no promover únicamente exposiciones, sino también investigaciones y acciones de difusión, pensadas para "los aragoneses de hoy", pero sobre todo para los del futuro. "El reto es facilitar las claves para entender la relevancia de Aragón a lo largo de la historia", ha agregado.

En primer lugar, Hernández ha destacado la necesidad de profundizar en el conocimiento del patrimonio material e inmaterial y hacerlo "alejados de cualquier carga política coyuntural". Para ello, ha adelantado que habrá un programa de rehabilitación del patrimonio histórico.

Asimismo, ha defendido que los bienes aragoneses "luzcan como se merecen" porque "son espacios que transmiten por su sola presencia" y "elementos de gran simbolismo", citando expresamente a San Juan de la Peña y a Santa María de Sijena.

En segundo lugar, la consejera ha señalado que se está trabajando en mejorar el acceso a la información sobre el patrimonio y que los avances tecnológicos permiten el diseño de una plataforma digital al efecto, así como la elaboración de gemelos digitales de los ejemplos más representativos, como los monasterios de San Victorián o San Juan de la Peña.

DERECHO FORAL Y MATERIALES DIDÁCTICOS

La responsable autonómica ha añadido que se configurarán equipos de investigación multidisciplinares que indaguen acerca de la historia de Aragón y se ha detenido especialmente en el Derecho Foral, al que ha definido como "el rasgo más sobresaliente del carácter aragonés". En esta línea ha situado también la apertura del nuevo espacio museístico con los bienes recuperados de Sijena o la actualización del Monasterio Viejo de San Juan de la Peña.

Por último, ha apuntado que otro de los ámbitos de actuación serán los centros educativos, con materiales específicos para trabajar en las aulas en torno a "muchos aragoneses ilustres de los que sentirnos orgullosos", como Miguel Servet, Santiago Ramón y Cajal, María Moliner, Joaquín Costa, Andresa Casamayor o Félix de Azara, entre otros.

NACIÓN SIN "LEYENDAS NACIONALISTAS"

En el acto ha intervenido también el catedrático emérito de Historia Medieval José Ángel Sesma, quien ha subrayado que la historia es "única" y "no se repite", y que lo único que se puede hacer es no volver a cometer los errores del pasado. "No somos culpables de nuestro pasado, pero sí responsables de nuestro presente", ha añadido.

En consecuencia, ha hecho un llamamiento a buscar la trayectoria vital de "las gentes que nos antecedieron", que "fueron capaces de sacar adelante un reino desde los valles pirenaicos y contribuyeron a formar una Corona poderosa y plural que supo integrarse en el mundo y encauzar una sociedad hacia el futuro, que es nuestro presente".

En todo caso, el catedrático ha instado a "evitar los errores que nuestros antepasados pudieron cometer y, de hecho, cometieron". "Nadie puede usurparnos nuestra historia ni negarnos nuestros sentimientos de nación, pero la defensa debe empezar por despojarla de las añagazas que han introducido para desfigurarla con leyendas nacionalistas trasladadas forzadamente desde tiempos recientes", ha finalizado.

La presentación ha estado amenizada las actuaciones musicales de Carlos González, de Los Músicos de su Alteza, quien ha ofrecido un repertorio de música de tecla aragonesa, y Pilar Almalé, con temas relacionados con el Reino de Aragón y su influencia en distintos tipos de música. Ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver; la alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna; el subdelegado del Gobierno, Carlos Campo; o la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, entre otras autoridades.