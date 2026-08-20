Aragón restringe temporalmente el acceso a la zona afectada por el incendio de Riglos (Huesca)

Protección civil y bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos, a 11 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Hoya de Huesca, Huesca, Aragón (España). El incendio forestal iniciado este lunes, 10 de agosto, en el tér - Verónica Lacasa - Europa Press

LAS PEÑAS DE RIGLOS (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Aragón ha decretado una serie de medidas de seguridad en el entorno afectado por el incendio de las Peñas de Riglos, que ha quemado desde el pasado 10 de agosto más de 18.500 hectáreas, entre ellas la restricción temporal del acceso a la zona.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha acordado prohibir temporalmente el acceso a la superficie afectada por el incendio forestal a toda persona ajena a las labores de vigilancia, gestión y extinción.

La decisión se adopta para garantizar la seguridad y evitar el riesgo de accidentes de los ciudadanos que no pertenecen a los equipos que trabajan en la extinción del incendio.

La restricción afecta al acceso a través de caminos y sendas y se mantendrá hasta la declaración de extinción del incendio, con el objetivo de facilitar el trabajo a los equipos de extinción.

El decreto mantiene las restricciones de tránsito en varias carreteras que discurren por el interior y las zonas adyacentes de un incendio cuyo perímetro se sitúa en 18.400 hectáreas, aunque las mediciones por satélite determinan que la superficie quemada dentro de ese perímetro es de 14.500.

Las limitaciones permanecerán vigentes hasta que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) verifique que las vías reúnen las condiciones de seguridad necesarias para su apertura al tráfico sin restricciones.

Las carreteras afectadas son: A-1205, del punto kilométrico 0, en el término municipal de Jaca, al 41, en Las Peñas de Riglos; la A-132, del kilómetro 38,8, en Murillo de Gállego, al 70,8, en Puente la Reina de Jaca; la N-240, desde el kilómetro 287,9, en Jaca, al 303, en Puente la Reina de Jaca; la A-1603, entre los puntos kilométricos 0 y 10 en Jaca, incluyendo los accesos al Monasterio de San Juan de la Peña; la A-2602: en el kilómetro 0, en el acceso a Bailo desde el cruce con la A-132; la HU-V-3001, del kilómetro 0 al 9, en Las Peñas de Riglos, incluyendo el acceso a Rasal desde la A-1205; la HU-V-3003, del kilómetro 15,5, en Caldearenas, al 23, en Jaca, correspondiente al acceso a Javierrelatre desde la A-1205; y la carretera local HF0262BA, del punto kilométrico 0 al 4, en Jaca, correspondiente al acceso a Atarés desde la N-240.

ACCESOS CUANDO EL INCENDIO ESTÉ CONTROLADO

Una vez que el incendio sea declarado controlado, se permitirá el acceso a la superficie afectada a aquellas personas cuyo desplazamiento resulte imprescindible por las necesidades de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

También se permitirá el acceso al personal necesario para llevar a cabo las actuaciones destinadas al restablecimiento de los servicios públicos esenciales.

El Gobierno de Aragón ha dispuesto además que estas medidas sean difundidas a través de los canales públicos y redes sociales de los ayuntamientos de la zona afectada, así como mediante los medios de comunicación, con el objetivo de garantizar que la población conozca las restricciones vigentes.